31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika

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31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, yol kontrolünde yakalandı
6 saat önce
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kesinleşmiş 31 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.A., yol kontrolünde yakalandı.
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kesinleşmiş 31 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.A., yol kontrolünde yakalandı.
Kartepe ilçesinde bulunan polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta bulunanlara kimlik kontrolü yapıldı. Kontrol sırasında başkasına ait kimlik veren M.A.'nın 3 ayrı silahla yağma suçundan 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:52 Kaynak: DHA
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