31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

6 saat önce

ADANA'da yargılandığı 49 ayrı suçtan 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Ömür S. (27) yakalandı.

31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı, System.String[]

ADANA'da yargılandığı 49 ayrı suçtan 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Ömür S. (27) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 2017'de başkalarına ait kredi kartını kullanma, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve dolandırıcılık gibi 49 suçtan yargılanıp, 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Ömür S.'nin kentte olduğunu saptadı. Ekiplerin takibe aldığı Ömür S., Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda otomobiliyle seyir halinde ilerlerken yakalandı. Emniyete götürülen Ömür S., işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ayşe'nin ölümünde sanığın sorumluluğunu Adli Tıp Kurumu belirleyecek
Son dakika: Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler: Bu boru göstermeye benzemez Çığ felaketinin yaşandığı Van'da hava durumu! İşte son bilgiler Van'daki çığ faciasına bu kare damga vurdu! Yürek burkan görüntü

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 16:45:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]