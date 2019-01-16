Son Dakika Haberleri: 31 Yıl Önce Şehit Olan Ali Türk İçin Verilen Hukuk Mücadelesi

31 Yıl Önce Şehit Olan Ali Türk İçin Verilen Hukuk Mücadelesi

1 saat önce

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde, 31 yıl önce piyade er olarak vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Ali Türk'e şehitlik unvanının mahkeme kararıyla verilmesinin ardından, eşine maaş bağlandı.

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde, 31 yıl önce piyade er olarak vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Ali Türk'e şehitlik unvanının mahkeme kararıyla verilmesinin ardından, eşine maaş bağlandı.

1987 yılında akciğer rahatsızlığı geçiren ve revirde dinlenmeye alındığı sırada hayatını kaybeden Ali Türk'ün, Nevşehir'in Özyayla köyünde yaşayan eşi Zekiye Türk, geçen yıl başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Nevşehir Vatan Şehitleri ve Malul Gazileri Derneğinin desteği ile yürütülen hukuki mücadele sonucu piyade er Ali Türk'e Ankara İdare Mahkemesinin kararıyla şehitlik unvanı verildi.

Kararın, gerekli mercilere iletilmesinin ardından şehidin eşi Zekiye Türk'e maaş bağlanırken, oğlu Muhittin Türk adına kamu kurumlarında göreve başlaması için başvuru yapıldı.

Nevşehir Vatan Şehitleri ve Malul Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl eylül ayında neticelenen mahkemenin ardından yıllardır beklenen mutlu haberin şehit ailesine tebliğ edildiğini aktardı.

Ankara İdare Mahkemesinin, Türk'ün askerlik görevi sırasında ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiğine hükmettiğini, benzer hukuki mücadelenin başka şehit aileleri için de verildiğini anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Özyayla köyündeki kardeşimiz için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmuştuk. Konu Ankara İdari Mahkemesince çözümlendi. Kurumların ve bazı şehit ailelerimizin 'vatan sağ olsun' deyip arkasını aramadığı bir durum bu. Şehidimizin eşine maaş bağlandı. Şehidin çocuklarından biri iş başvurusunda bulundu, diğer çocuğu için de başvuruda bulunacağız. Uçhisar beldemizde de benzer bir şehidimiz var. Onunla ilgili de mahkemeye başvuruldu. Önümüzdeki günlerde o konuda karar alınacağını bekliyoruz. Ülke genelinde birçok şehirde benzer durumlar var ve zaman zaman karara bağlanarak şehitlik unvanı veriliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:18 Kaynak: AA

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