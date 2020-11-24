31 yıldır hasret kaldığı ayakkabılarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

31 yıldır hasret kaldığı ayakkabılarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

24.11.2020 11:11

Konya'da çocukken kayalıklardan düştükten sonra sol bacağında kırılmaya bağlı kısalık oluşan 42 yaşındaki Osman İyigökler, geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak, 31 yıl sonra yeniden ayakkabı giyebilmenin mutluğunu yaşadı.

Konya'da çocukken kayalıklardan düştükten sonra sol bacağında kırılmaya bağlı kısalık oluşan 42 yaşındaki Osman İyigökler, geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak, 31 yıl sonra yeniden ayakkabı giyebilmenin mutluğunu yaşadı. Kentte yaşayan evli ve iki çocuk babası İyigökler, 11 yaşındayken katıldığı bir gezide, dağlık arazide yürürken kayalıklardan düşmesi sonucu yaralandı. Bacağında, dizinde ve ayak bileğinde kırılmalar oluşan İyigökler, birkaç kez ameliyat edilse de iyileşemedi. Çocukken kendisinde oluşan psikolojik travmadan dolayı bir daha hastaneye gitmeme kararı alan İyigökler, bu şekilde yaşamayı kabullendi. Yaşı ilerledikçe fiziki olarak zorlanmaya başlayan İyigökler, ameliyat olabilmek için başladığı arayışında mutlu sona ulaştı. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından ameliyat edilen İyigökler, 31 yıl sonra normal olarak yürüyebilmenin ve yeniden ayakkabı giyebilmenin heyecanını yaşıyor. Operasyonun ardından sağlığına kavuşan İyigökler, AA muhabirine, 11 yaşında bir gezide kayalıklardan düşmesi sonucu ayağının kırıldığını, ameliyat olduğunu ancak bir fayda göremediğini söyledi. Oluşan psikolojik travma sonrası bir daha hastaneye gitmediğini ifade eden İyigökler, "Yaşım ilerledikçe fiziki açıdan zorlanmaya başladığımdan dolayı ameliyat olabilmek için bir arayış içerisine girdim. Zor bir yaşantım vardı. Yürümek tamamen işkence haline gelmişti. Bedensel olarak aşırı yoruluyordum. Ancak Prof. Dr. Mehmet Arazi ile görüştükten sonra ameliyat olmaya karar verdim." dedi. - "Düğün fotoğraflarında bulunmak istemiyordum" İyigökler, ameliyata girmeden önce iyileşebileceğine yönelik ümidinin olmadığını, ancak operasyonun ardından yürüyebilme hayalinin kendisini ümitlendirdiğini anlattı. Hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu dile getiren İyigökler, "Bacağımdaki kısalık sebebiyle pantolonum üzerimde düzgün durmuyordu. Düğün fotoğrafında bile bulunmak istemiyordum. Aynanın karşısında gözlerim yaşarıyordu. Bu zamana kadar aynaya hiç bakmıyordum. Şimdi ise sürekli aynaya bakıyorum." ifadesini kullandı. - Ameliyatın ardından ilk sorusu 'Normal ayakkabı giyebilecek miyim?' oldu Yeni bir hayata başladığını belirten İyigökler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ameliyatın ardından 30 yıl sonra hiçbir dolgu veya destek malzemesi olmadan normal ayakkabı giydim. Çok büyük bir heyecan. Eskiden dükkanlarda gördüğüm ayakkabılara sadece bakmakla yetiniyordum. İçimde bir uhde olarak kalmıştı. Hatta ameliyattan sonra ilk sorduğum soru 'normal bir ayakkabı giyebilecek miyim?' oldu. Şimdi çeşit çeşit ayakkabı almayı düşünüyorum. Çocuklarım beni iki ayak üstünde görünce çok şaşırdılar. Çocuklarımın sevincinden sonra gidip tekrar tekrar aynaya bakıyorum." - Platin ve çivilerle ayağındaki kısalık giderildi Operasyonu gerçekleştiren Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ise hastanın kendilerine müracaat ettiğinde, sol bacağında ciddi bir kısalık, diz bölgesinde eğrilik ve ayağında fiziksel bozukluk olduğunu söyledi. Hastanın yaşı ilerledikçe yürüme probleminin arttığını, sol ayağının sadece ayak parmaklarını yere basabildiğini dile getiren Arazi, "Hastamızın, ardışık ameliyatlarla bacağındaki kemikleri uzatabilme, dizindeki ve ayağındaki problemleri giderme kararı aldık. Yaptığımız ameliyatla ilk olarak bacağındaki şekil bozukluğunu düzelttik. Ardından tıbbi olarak kullandığımız çivi ve platinlerle dizin üstündeki ve dizin altındaki kemiği uzattık. Ardından topuk ve ayak bileğindeki bozukluk için de bir operasyon yaptık. Şu anda sağlığı iyi durumda." diye konuştu. Arazi, bu tip hastaların ameliyat edilmemesi durumunda, kalça ve diz kemiklerinde bozulmalar oluşabileceğini, yürüyüş dengesi bozuk olacağından bel bölgesinde ciddi bir eğilme meydana gelebileceğini sözlerine ekledi.

31 yıldır hasret kaldığı ayakkabılarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
31 yıldır hasret kaldığı ayakkabılarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
31 yıldır hasret kaldığı ayakkabılarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
31 yıldır hasret kaldığı ayakkabılarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Mehmet Arazi, Düğün, Çocuk, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 31 yıldır hasret kaldığı ayakkabılarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altın 463 liradan işlem görüyor Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Bakan Soylu kadına şiddete karşı savaş açtı: Gecikmeyin bile demiyorum, acele edin Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti
Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife         
11:24
Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi         
11:20
Bahçeli, Bahçeli, "Erdoğan Bahçeli'yi harcar" iddiasına sert çıktı: Biz harcarsak hainleri harcarız         
11:11
Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş         
11:04
Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı         
10:46
Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı         
10:10
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak         
08:40
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor         
00:35
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak         
18:47
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 11:40:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 31 yıldır hasret kaldığı ayakkabılarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei