31 yıldır hasret kaldığı ayakkabılarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Konya'da çocukken kayalıklardan düştükten sonra sol bacağında kırılmaya bağlı kısalık oluşan 42 yaşındaki Osman İyigökler, geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak, 31 yıl sonra yeniden ayakkabı giyebilmenin mutluğunu yaşadı. Kentte yaşayan evli ve iki çocuk babası İyigökler, 11 yaşındayken katıldığı bir gezide, dağlık arazide yürürken kayalıklardan düşmesi sonucu yaralandı. Bacağında, dizinde ve ayak bileğinde kırılmalar oluşan İyigökler, birkaç kez ameliyat edilse de iyileşemedi. Çocukken kendisinde oluşan psikolojik travmadan dolayı bir daha hastaneye gitmeme kararı alan İyigökler, bu şekilde yaşamayı kabullendi. Yaşı ilerledikçe fiziki olarak zorlanmaya başlayan İyigökler, ameliyat olabilmek için başladığı arayışında mutlu sona ulaştı. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından ameliyat edilen İyigökler, 31 yıl sonra normal olarak yürüyebilmenin ve yeniden ayakkabı giyebilmenin heyecanını yaşıyor. Operasyonun ardından sağlığına kavuşan İyigökler, AA muhabirine, 11 yaşında bir gezide kayalıklardan düşmesi sonucu ayağının kırıldığını, ameliyat olduğunu ancak bir fayda göremediğini söyledi. Oluşan psikolojik travma sonrası bir daha hastaneye gitmediğini ifade eden İyigökler, "Yaşım ilerledikçe fiziki açıdan zorlanmaya başladığımdan dolayı ameliyat olabilmek için bir arayış içerisine girdim. Zor bir yaşantım vardı. Yürümek tamamen işkence haline gelmişti. Bedensel olarak aşırı yoruluyordum. Ancak Prof. Dr. Mehmet Arazi ile görüştükten sonra ameliyat olmaya karar verdim." dedi. - "Düğün fotoğraflarında bulunmak istemiyordum" İyigökler, ameliyata girmeden önce iyileşebileceğine yönelik ümidinin olmadığını, ancak operasyonun ardından yürüyebilme hayalinin kendisini ümitlendirdiğini anlattı. Hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu dile getiren İyigökler, "Bacağımdaki kısalık sebebiyle pantolonum üzerimde düzgün durmuyordu. Düğün fotoğrafında bile bulunmak istemiyordum. Aynanın karşısında gözlerim yaşarıyordu. Bu zamana kadar aynaya hiç bakmıyordum. Şimdi ise sürekli aynaya bakıyorum." ifadesini kullandı. - Ameliyatın ardından ilk sorusu 'Normal ayakkabı giyebilecek miyim?' oldu Yeni bir hayata başladığını belirten İyigökler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ameliyatın ardından 30 yıl sonra hiçbir dolgu veya destek malzemesi olmadan normal ayakkabı giydim. Çok büyük bir heyecan. Eskiden dükkanlarda gördüğüm ayakkabılara sadece bakmakla yetiniyordum. İçimde bir uhde olarak kalmıştı. Hatta ameliyattan sonra ilk sorduğum soru 'normal bir ayakkabı giyebilecek miyim?' oldu. Şimdi çeşit çeşit ayakkabı almayı düşünüyorum. Çocuklarım beni iki ayak üstünde görünce çok şaşırdılar. Çocuklarımın sevincinden sonra gidip tekrar tekrar aynaya bakıyorum." - Platin ve çivilerle ayağındaki kısalık giderildi Operasyonu gerçekleştiren Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ise hastanın kendilerine müracaat ettiğinde, sol bacağında ciddi bir kısalık, diz bölgesinde eğrilik ve ayağında fiziksel bozukluk olduğunu söyledi. Hastanın yaşı ilerledikçe yürüme probleminin arttığını, sol ayağının sadece ayak parmaklarını yere basabildiğini dile getiren Arazi, "Hastamızın, ardışık ameliyatlarla bacağındaki kemikleri uzatabilme, dizindeki ve ayağındaki problemleri giderme kararı aldık. Yaptığımız ameliyatla ilk olarak bacağındaki şekil bozukluğunu düzelttik. Ardından tıbbi olarak kullandığımız çivi ve platinlerle dizin üstündeki ve dizin altındaki kemiği uzattık. Ardından topuk ve ayak bileğindeki bozukluk için de bir operasyon yaptık. Şu anda sağlığı iyi durumda." diye konuştu. Arazi, bu tip hastaların ameliyat edilmemesi durumunda, kalça ve diz kemiklerinde bozulmalar oluşabileceğini, yürüyüş dengesi bozuk olacağından bel bölgesinde ciddi bir eğilme meydana gelebileceğini sözlerine ekledi.