Son Dakika Haberleri: 310 kilometrede ölüme meydan okudu
Son Dakika Güncel 310 kilometrede ölüme meydan okudu

310 kilometrede ölüme meydan okudu

7 saat önce

İstanbul-Bursa-İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi.

310 kilometrede ölüme meydan okudu, System.String[]

İstanbul-Bursa- İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Hız tutkunu sürücü adete ölüme meydan okudu.


Bursa - İzmir - İstanbul yeni otobanda hız tutkunu bir sürücü motosikletiyle 310 kilometreye yükseldi. 1 dakikadan az sürede 310 kilometreye çıkan sürücü motosikletinin önünü kaldırarak araçların yanından hızla geçti. Kaskına taktığı aksiyon kamerasından kaydettiği görüntüler ise izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. - BURSA

İstanbul, İzmir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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