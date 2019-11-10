310 kilometrede ölüme meydan okudu
7 saat önce
İstanbul-Bursa-İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
İstanbul-Bursa- İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Hız tutkunu sürücü adete ölüme meydan okudu.
Bursa - İzmir - İstanbul yeni otobanda hız tutkunu bir sürücü motosikletiyle 310 kilometreye yükseldi. 1 dakikadan az sürede 310 kilometreye çıkan sürücü motosikletinin önünü kaldırarak araçların yanından hızla geçti. Kaskına taktığı aksiyon kamerasından kaydettiği görüntüler ise izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
(İHA)
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