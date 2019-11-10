Son Dakika Haberleri: 310 kilometrede ölüme meydan okudu
Son Dakika Güncel 310 kilometrede ölüme meydan okudu

310 kilometrede ölüme meydan okudu

7 saat önce

İstanbul-Bursa-İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi.

310 kilometrede ölüme meydan okudu, System.String[]

İstanbul-Bursa- İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Hız tutkunu sürücü adete ölüme meydan okudu.

Bursa - İzmir - İstanbul yeni otobanda hız tutkunu bir sürücü motosikletiyle 310 kilometreye yükseldi. 1 dakikadan az sürede 310 kilometreye çıkan sürücü motosikletinin önünü kaldırarak araçların yanından hızla geçti. Kaskına taktığı aksiyon kamerasından kaydettiği görüntüler ise izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

(İHA)

İstanbul, İzmir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
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