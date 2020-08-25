312 sokak hayvanı daha sahiplendirildi - Son Dakika

2009 yılından günümüze 10 bine yakın sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, 2020 yılında ise 312 sokak hayvanını sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Tepebaşı Belediyesi, sahiplendirdiği binlerce hayvan ile bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor.

2009 yılından bugüne 10 bini aşkın sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, 2020 yıkında 312 sokak hayvanının sahiplenilmesini sağladı. 312 sokak hayvanı sıcak bir yuvaya kavuşurken, belediye yetkilileri duyarlı Eskişehir halkına da teşekkür etti. Sokak hayvanlarını evlerine kabul eden vatandaşlar da, "Satın alma, sahiplen" diyerek can dostlara kucak açmaları tavsiyesinde bulundu.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de sokak hayvanlarının sağlığı için sürdürülen çalışmaların aralıksız biçimde devam edeceğini kaydetti. - ESKİŞEHİR