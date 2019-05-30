Son Dakika Haberleri: 313 Kıbrıs gazisine madalya verildi
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313 Kıbrıs gazisine madalya verildi

4 dakika önce

Kıbrıs'ta 1974 yılında düzenlenen Barış Harekatı'nda kahramanca mücadele eden 313 gaziye Tekirdağ'da düzenlenen törenle madalya ve berat belgesi verildi.

313 Kıbrıs gazisine madalya verildi, System.String[]
Kıbrıs'ta 1974 yılında düzenlenen Barış Harekatı'nda kahramanca mücadele eden 313 gaziye Tekirdağ'da düzenlenen törenle madalya ve berat belgesi verildi.

Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle 313 Kıbrıs gazisine madalya ve berat belgesi verildi. Törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirterek, "Kıbrıs'ta Türk halkının varoluş mücadelesini, onların huzuru, güvenliği için gözünü kırpmadan cepheye koşup gazilik mertebesine sizler ulaştınız. Kararlı mücadeleniz sonunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün adanın eşit iki parçasından biridir. Birçok badireye göğüs geren Kıbrıs Türkü'nün sabır ve dirayeti bizler için gurur kaynağıdır. Bizler kanımızla canımızla her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü Kıbrıs bizim milli davamızdır. Bu vesileyle Kıbrıs'ta kahramanca mücadele veren gazilerimize madalyalarını teslim etmekten çok büyük şeref ve onur duyuyorum" dedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:02 Kaynak: İHA
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