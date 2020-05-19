3140 rakımlı Yıldız Dağı'nda 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

3140 rakımlı Yıldız Dağı'nda 19 Mayıs kutlaması

MERSİN'de Toroslar Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Yıldız Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

MERSİN'de Toroslar Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Yıldız Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirvede Türk bayrağı açan dağcılar saygı duruşunda bulunup hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Toroslar Zirve Dağcılık Kulübü üyesi bir grup dağcı, geleneksel 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı zirve tırmanışı için sabahın erken saatlerinde 2250 rakımlı Dümbelek Boğazı'na ulaştı. Dağcılar buradan yürüyerek 3,5 saat sonra Orta Toroslar'daki 3140 rakımlı Yıldız Dağı'na ulaştı. Zirvede orta Torosların eşsiz manzarasının keyfini çıkartan dağcılar, günün anısına bol bol fotoğraf çektirdi. Ardından Türk bayrağı açan dağcılar saygı duruşunda bulunup hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Dünyayı ve Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeni ile uzun süredir planladıkları programları iptal ettiklerini belirten Kulüp Başkanı Ali Rıza Demir, "Ülke genelinde uygulanan yasaklar nedeni ile kulüp faaliyeti gerçekleştirememiş olsak da geleneksel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Yıldız Dağı tırmanışını kulüp üyesi arkadaşlarımız bireysel olarak gerçekleştirmiştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (MESKİ) sponsorluğunda gerçekleştirdikleri tırmanış için üye arkadaşlarımızı tebrik eder MESKİ yöneticilerine teşekkürlerimizi iletiriz" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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