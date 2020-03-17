316 şehit ve gazi yakının ataması gerçekleştirildi - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Selçuk, atamaların koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter aracılığıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, atamaların 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nden bir gün önce gerçekleştirilmesinin durumu daha da anlamlı kıldığını ifade etti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklamasında, "Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız" dedi. Atama sonuçları saat 17.00 itibarıyla ttps://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama sitesinde yayımlandı.