317 TL değerindeki Watch Dogs 2 ücretsiz oluyor! - Son Dakika
Üye Girişi

317 TL değerindeki Watch Dogs 2 ücretsiz oluyor!

18.07.2022 21:00
317 TL değerindeki Watch Dogs 2 ücretsiz oluyor!

Xbox Game Pass Temmuz ikinci kısım oyunları açıklandı. Watch Dogs 2, Inside, As Dusk Falls ve daha fazlası Game Pass'e geliyor.

Xbox Game Pass Temmuz listesinin ikinci kısmı yayınlandı. Game Pass abonelerinin 19 Temmuz'dan itibaren oynabilecekleri oyunlar arasında Watch Dogs 2, MotoGP 22, Inside ve Torment: Tides of Numenera gibi popüler yapımlar yer alıyor.

Xbox Game Pass Temmuz oyunları ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta Xbox Game Pass'e Temmuz'da eklenecek oyunların birinci kısmı açıklanmıştı. Microsoft'tan gelen bilgilendirmeye göre, bu ayın ilk kısmında platforma 12 yapım eklenecek ve 5 oyun da veda edecek.

317 TL değerindeki Watch Dogs 2 ücretsiz oluyor!

Xbox Game Pass kütüphanesine katılacak oyunlar genellikle salı günleri resmi olarak paylaşılıyor, ancak Temmuz ayının ikinci listesi beklediğimizden erken açıklandı. Ortaya çıkan ikinci kısım listesinde dikkat çeken 6 yeni oyun bulunuyor. Bu yapımlar arasında en çok Xbox mağazasında 317,50 TL'den satılan Watch Dogs 2 dikkat çekiyor.

Xbox Game Pass, Temmuz 2022 oyunları belli oldu!

19 Temmuz'da Game Pass kütüphanesine eklenmeye başlayacak oyunlar arasında Watch Dogs 2, MotoGP 22 ve As Dusk Falls bulunuyor. 21 Temmuz'da ise Torment: Tides of Numenera ve Sins of a Solar Empire: Rebellion erişilebilir olacak. Son olarak Inside, 29 Temmuz tarihinde sunulacak.

As Dusk Falls (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Temmuz

Watch Dogs 2 (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Temmuz

MotoGP 22 (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Temmuz

Torment: Tides of Numenera (Bulut ve Konsol) – 21 Temmuz

Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC) – 21 Temmuz

Inside (Bulut, Konsol ve PC) – 29 Temmuz

317 TL değerindeki Watch Dogs 2 ücretsiz oluyor!

Geçtiğimiz hafta açıklanan listede ise 12 oyun yer alıyordu. Temmuz'un ilk iki haftasında eklenen yapımlar şu şekildeydi:

Last Call BBS (PC)

Yakuza 0 (Bulut, Konsol ve PC)

Yakuza Kiwami (Bulut, Konsol ve PC)

Yakuza Kiwami 2 (Bulut, Konsol ve PC)

DJMAX Respect V (Bulut, Konsol ve PC)

Matchpoint: Tennis Championships (Bulut, Konsol ve PC)

Road 96 (Bulut, Konsol ve PC)

Escape Academy (Konsol ve PC)

My Friend Peppa Pig (Bulut, Konsol ve PC)

Overwhelm (PC)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Bulut, Konsol ve PC)

PowerWash Simulator (Bulut, Konsol ve PC)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
NASA sergisi 6 Ağustos'ta sona eriyor NASA sergisi 6 Ağustos'ta sona eriyor Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 12 kişi yaralandı Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 12 kişi yaralandı
Kaynak: Shiftdelete

Münir Karaloğlu, Watch Dogs, xbox, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 317 TL değerindeki Watch Dogs 2 ücretsiz oluyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
20:59 Yerli otomobil Togg'da geri sayıma geçildi: Deneme üretimi için hazırlıklar başladı
20:37 Paris'te vatandaşlar 50 dakika boyunca trende mahsur kaldı! Kapılar açılınca bir sonraki durağa yürüyerek vardılar...
20:23 Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor
20:19 Filenin Sultanları yenildi ama sosyal medyada gündem Zehra Güneş oldu! Mücadelesi takdir topladı
19:55 Hülya Avşar, minibüste çalan Ankara havası eşliğinde oyun oynadı! O anların videosu büyük ilgi çekti
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:30 Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz
17:23 Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 21:09:18. #1.11#
SON DAKİKA: 317 TL değerindeki Watch Dogs 2 ücretsiz oluyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement