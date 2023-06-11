32,715 Konutun İhalesi Gerçekleştirildi

Hatay'da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgesindeki çalışmalar konusunda brifing aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle 32 bin 715 konut yapımı için ihalenin gerçekleştiğini dile getirdi.

"KONUTLARI 1 YIL İÇİNDE TESLİM ETMEK İSTİYORUZ"

Bakan Yerlikaya, "Süreç devam ediyor. Duamız inşallah bunları 1 yıl içinde tamamlayıp, hak sahiplerimize teslim etmek. Hatay'da hak sahibi olabilecek durumdaki vatandaşlarımızdan konutları hasarlı olan 152 bin 965 vatandaşımıza bugüne kadar barınma hizmeti veriyoruz. Bugün itibarıyla toplam 258 bin 889 çadırın dağıtımı ve kurulumu yapıldı. 130 çadır alanımız mevcut. Bu çadır alanlarımızda 52 bin 823 vatandaşımız yaşıyor. Yine aynı zamanda ilimizde 184 konteyner kent planlandı. Bunun 115'inin kurulumunu tamamladık. 28 bin 269 konteynerde 100 bin 142 vatandaşımız yaşamlarını sürdürüyor. Orta hasar ve üzeri hasar noktasında olan tüm depremzedelerin istekleri halinde eğer kira yardımı istemiyor, 'biz konteynerde kalmak istiyoruz' derlerse, biz onları da inşallah haziran ayı sonu itibarıyla konteyner kent içerisinde misafir etmeye başlayacağız" dedi.

"10 MİLYAR LİRADAN FAZLA HARCAMA"

Konteynerlere klima ve ocak kurulması çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Bakan Yerlikaya, yakın zamanda depremzedelerin yemeklerini kendileri yapabilir duruma geleceğini dile getirdi. Hatay'daki depremzedelere yapılan para yardımlarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şöyle konuştu: "86 bin 316 ailemize 15 bin liradan toplam 2 milyar 794 milyon 740 bin lira taşınma yardımı, 142 bin 430 ailemize 1 milyar 25 milyon 211 bin lira kira yardımı yapıldı. 6 Şubat'tan bugüne Hatay'a bu minvalde yapılan bütün harcamaların toplamı 10 milyar 439 milyon lira. Hatay'da bugüne kadar 114 milyonu aşkın öğün yemek dağıtıldı. 442 bin 644 vatandaşımıza psikososyal destek verdik, vermeye devam edeceğiz. 41 milyon 147 bin yardım malzemesi dağıtıldı."

"ŞEHİRLERİMİZİ ÇOK DAHA SAĞLAM ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ"

Devlet, hükümet ve milletin el ele vererek asrın felaketini, asrın kardeşliğine dönüştürdüklerini ifade eden Yerlikaya, " Allah'ın izniyle bütün şehirlerimizi çok daha güzel ve çok daha sağlam bir şekilde inşa edeceğiz. Kalıcı konutlar yapılıp ve şehrimiz 5 Şubat öncesinden daha görkemli hale gelinceye kadar da Allah'ın izniyle çalışmaya canla başla gayret göstereceğiz." diye konuştu.