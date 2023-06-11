32,715 Konutun İhalesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

32,715 Konutun İhalesi Gerçekleştirildi

11.06.2023 22:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremzedeler için yapılacak 197 bin 248 konuttan 32 bin 715'inin ihalesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Hatay'da temaslarda bulunan Bakan Yerlikaya, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca, depremzedelere yapılan yardımlar ve harcanan para miktarları hakkında da bilgi verdi.

Hatay'da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgesindeki çalışmalar konusunda brifing aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle 32 bin 715 konut yapımı için ihalenin gerçekleştiğini dile getirdi.

"KONUTLARI 1 YIL İÇİNDE TESLİM ETMEK İSTİYORUZ"

Bakan Yerlikaya, "Süreç devam ediyor. Duamız inşallah bunları 1 yıl içinde tamamlayıp, hak sahiplerimize teslim etmek. Hatay'da hak sahibi olabilecek durumdaki vatandaşlarımızdan konutları hasarlı olan 152 bin 965 vatandaşımıza bugüne kadar barınma hizmeti veriyoruz. Bugün itibarıyla toplam 258 bin 889 çadırın dağıtımı ve kurulumu yapıldı. 130 çadır alanımız mevcut. Bu çadır alanlarımızda 52 bin 823 vatandaşımız yaşıyor. Yine aynı zamanda ilimizde 184 konteyner kent planlandı. Bunun 115'inin kurulumunu tamamladık. 28 bin 269 konteynerde 100 bin 142 vatandaşımız yaşamlarını sürdürüyor. Orta hasar ve üzeri hasar noktasında olan tüm depremzedelerin istekleri halinde eğer kira yardımı istemiyor, 'biz konteynerde kalmak istiyoruz' derlerse, biz onları da inşallah haziran ayı sonu itibarıyla konteyner kent içerisinde misafir etmeye başlayacağız" dedi.

"10 MİLYAR LİRADAN FAZLA HARCAMA"

Konteynerlere klima ve ocak kurulması çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Bakan Yerlikaya, yakın zamanda depremzedelerin yemeklerini kendileri yapabilir duruma geleceğini dile getirdi. Hatay'daki depremzedelere yapılan para yardımlarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şöyle konuştu: "86 bin 316 ailemize 15 bin liradan toplam 2 milyar 794 milyon 740 bin lira taşınma yardımı, 142 bin 430 ailemize 1 milyar 25 milyon 211 bin lira kira yardımı yapıldı. 6 Şubat'tan bugüne Hatay'a bu minvalde yapılan bütün harcamaların toplamı 10 milyar 439 milyon lira. Hatay'da bugüne kadar 114 milyonu aşkın öğün yemek dağıtıldı. 442 bin 644 vatandaşımıza psikososyal destek verdik, vermeye devam edeceğiz. 41 milyon 147 bin yardım malzemesi dağıtıldı."

"ŞEHİRLERİMİZİ ÇOK DAHA SAĞLAM ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ"

Devlet, hükümet ve milletin el ele vererek asrın felaketini, asrın kardeşliğine dönüştürdüklerini ifade eden Yerlikaya, " Allah'ın izniyle bütün şehirlerimizi çok daha güzel ve çok daha sağlam bir şekilde inşa edeceğiz. Kalıcı konutlar yapılıp ve şehrimiz 5 Şubat öncesinden daha görkemli hale gelinceye kadar da Allah'ın izniyle çalışmaya canla başla gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Sayın bakan sen içişleribakanısın konutların yapımı çevreveşehircilik bakanlığına ait Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • İbrahim Kaan: 5 ay oldu bize ne bir yardım yattı ne yardım aldık evim yıkıldı 3 parca esya çıkardım ona da cebimden 10 bin ödedim taşıma parası Cevap Yaz 18 7 Yayından Kaldır
500

İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Hatay, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 32,715 Konutun İhalesi Gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:41 UEFA Konferans Ligi'nde yılın golü seçildi! Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un finalist Fiorentina'ya attığı gol en iyi gole layık görüldü
17:37 Büyük gurur! Konferans Ligi'nde sezonun golü Süper Lig ekibinden
17:18 Merkez Bankası Başkanı Erkan, Amerikan şirketindeki görevinden ayrıldı
17:13 Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Amerikan şirketindeki görevinden ayrıldı
17:13 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum kesimine "müzakere" masasına dönmek için şartı koştu: KKTC'yi tanımalısınız
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rum kesimine "müzakere" masasına dönmek için şart koştu: KKTC'yi tanımalısınız
17:00 Ankara'da Sağanak Sonrası Arabalar Ağaçlara Bağlandı
16:58 Başkent'te sağanak sonrası tekne bağlar gibi araba bağladılar: Mansur başkanımız sayesinde
16:55 Beşiktaş, Ajax forması giyen Florian Grillitsch'i transfer etmek istiyor
16:51 Galatasaray istemişti! Ajax'ın yıldızı Süper Lig devine imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 17:52:27. #1.11#
SON DAKİKA: 32,715 Konutun İhalesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement