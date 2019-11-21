Son Dakika Haberleri: 32 adrese eş zamanlı "Duman-8" operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa 32 adrese eş zamanlı 'Duman-8' operasyonu - Son Dakika

32 adrese eş zamanlı "Duman-8" operasyonu

6 saat önce

32 adrese eş zamanlı "Duman-8" operasyonu Adana'da yapılan "Duman-8" operasyonunda 105 bin 800 boş makaron, 10 bin 800 tek dal sigara, bin 434 kaçak sigara, 2 bin 307 cinsel gücü artırıcı hap, 303 şişe kaçak içki ele geçirildiADANA - Adana'da yapılan "Duman-8" operasyonunda 105 bin 800 boş...

32 adrese eş zamanlı "Duman-8" operasyonu

Adana'da yapılan "Duman-8" operasyonunda 105 bin 800 boş makaron, 10 bin 800 tek dal sigara, bin 434 kaçak sigara, 2 bin 307 cinsel gücü artırıcı hap, 303 şişe kaçak içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da yapılan "Duman-8" operasyonunda 105 bin 800 boş makaron, 10 bin 800 tek dal sigara, bin 434 kaçak sigara, 2 bin 307 cinsel gücü artırıcı hap, 303 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak "Duman-8" operasyonunu gerçekleştirdi. 32 adrese eş zamanlı olarak 230 polisle yapılan operasyonda ekipleri iş yerlerinde her yeri didik didik aradı. Yapılan aramalarda, 105 bin 800 boş makaron, 10 bin 800 doldurulmuş tek dal sigara, bin 434 paket kaçak sigara, 2 bin 307 cinseli içerikli hap, 303 şişe kaçak içki, 450 kilo gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 15 şahsa idari para cezası uygulanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

32 adrese eş zamanlı Duman-8 operasyonu

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:06:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 32 adrese eş zamanlı "Duman-8" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]