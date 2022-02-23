32 Afgan, 'İstanbul' diye Osmaniye'ye bırakıldı - Son Dakika
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32 Afgan, 'İstanbul' diye Osmaniye'ye bırakıldı

23.02.2022 11:36
32 Afgan, 'İstanbul' diye Osmaniye'ye bırakıldı

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla girip, İstanbul'a gitmek isteyen 32 Afganistanlı, kişi başı bin dolar ödedikleri insan kaçakçıları tarafından 'İstanbul'a geldik' denilerek Osmaniye'de bırakıldı.

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla girip, İstanbul'a gitmek isteyen 32 Afganistanlı, kişi başı bin dolar ödedikleri insan kaçakçıları tarafından 'İstanbul'a geldik' denilerek Osmaniye'de bırakıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli aranıyor.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda yapılan uygulama sırasında, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 32 kişi yakalandı.

Emniyete götürülerek ifadeleri alınan kaçak göçmenlerin, Türkiye'ye yaklaşık 1 hafta önce İran üzerinden kaçakçılara kişi başı bin dolar vererek giriş yaptıklarını, 3-4 gündür aç bırakıldıklarını, şehirlerarası otobüs firmasınca paraları alınarak 'İstanbul'a geldik' denilerek Osmaniye'de zorla indirildiklerini söyledi.Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve otogar çevresindeki kamera kayıtlarını izleyen polis, otogar karşısındaki yol kenarında kaçak göçmenleri şehirlerarası otobüs firması şoförü A.Ş.'nin (40) indirdiğini ülkeye girişlerini İran uyruklu H.C. ve K.A.'nın organize ettiklerini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

32 kişin insani ihtiyaçları şubede karşılandıktan sonra, idari ve sınır dışı işlemleri için Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


32 Afgan, 'İstanbul' diye Osmaniye'ye bırakıldı
32 Afgan, 'İstanbul' diye Osmaniye'ye bırakıldı
32 Afgan, 'İstanbul' diye Osmaniye'ye bırakıldı
32 Afgan, 'İstanbul' diye Osmaniye'ye bırakıldı
32 Afgan, 'İstanbul' diye Osmaniye'ye bırakıldı
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İstanbul, Osmaniye, Türkiye, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 32 Afgan, 'İstanbul' diye Osmaniye'ye bırakıldı - Son Dakika


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