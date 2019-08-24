Son Dakika Haberleri: 32. Afrodisyas Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali
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32. Afrodisyas Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali

45 dakika önce

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 32. Afrodisyas Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali gerçekleştirildi.

32. Afrodisyas Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 32. Afrodisyas Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali gerçekleştirildi.

Karacasu Belediyesince düzenlenen festival kapsamında Uçurum Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinlikte farklı ülkelerden gelen dans grupları gösteri yaptı.

Program kapsamında ilçedeki pide ustalarınca 9 metre 18 santimetrelik pide yapıldı.

Festivale, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, MHP Genel Başkan Yardımcısı Denizdepboylu, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı, Karacasu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:42 Kaynak: AA
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