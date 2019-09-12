Son Dakika Haberleri: 32. Ahilik Haftası Kutlamaları
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32. Ahilik Haftası Kutlamaları

1 saat önce

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, 16-22 Eylül'de düzenlenecek 32.Ahilik Haftası Kutlamaları'na tüm Kırşehir halkını davet etti.

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Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, 16-22 Eylül'de düzenlenecek 32. Ahilik Haftası Kutlamaları'na tüm Kırşehir halkını davet etti.


Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere ticaret erbabının Ahilik Bayramını kutladı.

Ahi Evran Veli'nin, "Hak ile sabır dileyip, bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir." diyerek 12. yüzyılda, bu topraklarda toplumsal adaletin sağlanması için ilk meşaleyi yaptığını ifade eden Yılmaz, Ahilik ve Ahi Evran Veli'nin saygı ile yad edileceğini belirtti.

Ahi Evran Veli'nin yerelden evrensele taşınan öğretilerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün, onun yerelden evrensele yükselmiş felsefesinin ışığında, esnaf ve sanatkarımıza yerleşen yüksek ticaret ahlakı ve çalışma disiplininin günümüzde de yaşatılması, hem ekonomik gelişimimiz hem de sosyal adaletin sağlanması açısından çok büyük önem taşımaktadır. Büyük değerimiz Ahi Evran-ı Veli'nin felsefesini yaşatmak ve yaymak bizim için büyük bir onurdur. Başta esnafımız olmak üzere bütün ticaret erbabının Ahilik Bayramı'nı kutluyor, bütün hemşehrilerimizi, 16-22 Eylül tarihlerinde yapılacak 32. Ahilik Haftası Kutlamaları'na ve ekonomik hayatta yaşanan durgunluğa bir nebze de olsa canlılık katmak adına odamız koordinatörlüğünde organize edilen Uzun Çarşı girişinde açılışı gerçekleşecek İndirimli Alışveriş Günleri açılışına davet ediyorum."

Ahilik Haftası, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:58 Kaynak: AA
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