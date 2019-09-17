KADEM Kırşehir Temsilcisi Seher Ünsal, sergiyi 32. Ahilik Haftası Kutlamaları ve Bacıyanı Rum etkinlikleri kapsamında açıtıklarını, kutlamaların sona ereceği cumartesi gününe kadar gezilebileceğini kaydetti.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilciliği tarafından hazırlanan sergide, gönüllü fotoğrafçıların objektiflerine yansıyan anlardan oluşan "Anadolu" temalı sergide katılımcılar farklı şehirlerde saklı kalan, sazlıklarla doldurulmuş minderleri, deri tabakalama işleminin zorluğunu, yorgan sarımı, elde dokunan çorapların desenlerini içeren eserleri görme imkanı buldu.

Kırşehir 'de 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Anadolu Fotoğraf Sergisi açıldı.

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