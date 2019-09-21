Son Dakika Haberleri: "32. Ahilik Haftası Kutlamaları" kapanış töreni
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"32. Ahilik Haftası Kutlamaları" kapanış töreni

49 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın problemleri halkın problemleri. Bu ülkede herkes birlik ve beraberlik istiyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın problemleri halkın problemleri. Bu ülkede herkes birlik ve beraberlik istiyor. Ayrımcılığa ve teröre yer yok diyor." dedi.

"32. Ahilik Haftası Kutlamaları" kapanış töreninde konuşan Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırşehir Ahi Evran Külliyesinin yapımı, camisi ve türbesinin düzenlenmesi ile ilgili büyük destek verdiğini, Ahiliğe hep katkı yaptığını söyledi.

Kırşehir'in, kentte "Ahi Baba" adıyla tanınan ve bu kültürü en iyi şekilde temsil eden Mustafa Karagüllü gibi bir Ahi esnafını yetiştirdiğini vurgulayan Palandöken, kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Törene katılımından dolayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teşekkür eden Palandöken, Şentop'un, Mecliste her zaman esnaf ve sanatkarın sorunlarına sahip çıktığını dile getirdi.

Son zamanlardaki gelişmeler dolayısıyla esnafın sıkıntı içinde olduğuna işaret eden Palandöken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esnafın problemleri halkın problemleri. Bu ülkede herkes birlik ve beraberlik istiyor. Ayrımcılığa ve teröre yer yok diyor. Hele her gün bir şehit veren bu Kırşehirliler, 'Artık bu zulüm bitsin, bu ülke birlik ve beraberlik içerisinde, huzur içerisinde devam etsin' diyorlar. 'Her gün televizyonu açtığımızda bir kadın cinayeti, genç kızımızın cinayetinden bıktık.' diyorlar. Bu ülkede Ahiler varken iki kavga edeni dükkanına sokup sulh edenler, 'İşte esnaf ve sanatkarın gerçeği bu.' diyenler, 'Ahilik kültürüne sahip çıkın.' diyorlar. 'Mahalle kültürünü, sokak kültürünü bitirmeyin.' diyorlar. 'Sermaye büyüsün ama esnaf ve sanatkar iş yerlerinde çırağını, kalfasını yetiştirsin' diyorlar."

Şimdiki ara buluculuk kurumunun işlevini geçmişte Ahilerin yaptığına işaret eden Palandöken, "Modern zamanda bugün ara buluculuk kurumu kuruldu. Eskiden bunu Ahiler yapardı. Biz artık ticarette esnaf ve zanaatkarın önünün açılması istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, parlamentonun birçok kanunu değiştirmesine rağmen halen esnafın sıkıntı çektiği görülüyor." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:36 Kaynak: AA
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