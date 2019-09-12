32. Ahilik Haftası'na doğru

Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, 32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, Türkiye'deki çok sayıda esnafın Ahiliğin başkenti Kırşehir'e geleceğini söyledi.

Dalgalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutlamaların 16 Eylül Pazartesi resmi törenle başlayacağını ifade ederek, 21 Eylül Cumartesi kapanış töreninin gerçekleştirileceğini belirtti.

Yılın çırağı ve kalfası ile yılın Ahisine ödüller verileceğini, Ahilik hizmet ve onur ödüllerinin de sahiplerini bulacağını vurgulayan Dalgalı, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde düzenlenen 32. Ahilik Haftası Kırşehir'de coşkuyla kutlanacak. Ahi Evran Veli'nin huzurunda yapılacak duanın ardından kortej yürüyüşü, Ahi Çarşısı açılışı, kent genelinde Kırşehir Alışveriş Festivali başlatılacak. Çeşitli sergilerin de olacağı hafta boyunca tiyatro, paneller ve söyleşiler de yapılacak. Cacabey Meydanında açılacak kitap fuarında vatandaşlarımız aradıkları çok sayıda kitabı satın alabilecek, Ağalar Konağında yöresel yemek yarışması düzenlenecek. Esnaf gecesi yapılırken, hafta boyunca Ahi pilavı, helva ve şerbet ikram edilecek. Cacabey Meydanında hafta boyunca konserler düzenlenecek. Kırşehir'in ev sahipliğinde yapılacak 32. Ahilik Haftasına tüm vatandaşlarımızı ve esnafımızı davet ediyoruz."