Son Dakika Haberleri: 32. Ahilik Haftası'na doğru
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32. Ahilik Haftası'na doğru

1 saat önce

Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, 32. Ahilik Haftası etkinliklerine, esnaf ve üreticileri davet etti.

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Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, 32. Ahilik Haftası etkinliklerine, esnaf ve üreticileri davet etti.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 32. Ahilik Haftası kutlamalarının coşkuyla yapılacağını belirtti.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü olan Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılarak, kalıcılığının devam etmesi için çalışacaklarını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Kırşehir'in en büyük değerlerden biri olan Ahi Evran-ı Veli'yi anarak, 32. Ahilik Haftası etkinlikleriyle esnafımız bir araya gelecek. Ticaret ahlakı ve çalışma disiplini, yaşantımızdaki sorumlulukları, ekonomik gelişimimizde bize yön veren öğretileriyle Ahilik hayati önem taşımaktadır. 'Hak ile sabır dileyip, bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir.' diyerek bizlere çalışma anlayışı ve ahlakını aşılayan Ahi Evran-ı Veli'yi, Ahilik kültürünü ve esnaflık anlayışını en güzel şekilde yaşatacağız. Ahiliğin başkenti olan Kırşehir'de yapılacak 32. Ahilik Haftası etkinliklerine, tüm esnaf ve üreticilerimizin katılımlarını bekliyoruz. Ahilik Haftası etkinliklerinin her zaman daha da artan bir coşkuyla devam etmesini temenni ediyorum."

Ahilik Haftası, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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