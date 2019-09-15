Son Dakika Haberleri: 32. Ahilik Haftası'na doğru
Son Dakika Güncel Haber

32. Ahilik Haftası'na doğru

28 dakika önce

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 32. Ahilik Haftası etkinliklerine, esnaf, iş insanları ve tüm Kırşehirlileri davet etti.

32. Ahilik Haftası'na doğru, System.String[]

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 32. Ahilik Haftası etkinliklerine, esnaf, iş insanları ve tüm Kırşehirlileri davet etti.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yarın başlayacak Ahilik Haftası etkinliklerinin birlik, beraberlik ve dayanışmanın artmasına vesile olmasını temenni etti.

Kırşehir'in, kutlamaların merkezi olduğunu, Türkiye'nin çeşitli illerinden esnaf ve sanatkarların kente geleceğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Toplumsal adaletin sağlanması için önderlik yapan, iş ahlakı ve dürüst çalışmanın sembolü olan Kırşehir'de metfun bulunan Ahi Evran-ı Veli'yi her fırsatta saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün, esnaf ve sanatkarımızda oluşan ticaret ahlakı, doğru ve dürüst çalışma disiplini Ahi Evran-ı Veli'nin öğretileri ile oluşmuştur. Günümüzde de bu öğretilerin yaşatılması ve sonraki nesillere aktarılması ekonomik ve sosyal yapının oluşmasında önem arz etmektedir. Hemşehrisi olmaktan büyük onur duyduğumuz Ahi Evran-ı Veli'nin felsefesini yaşatmak ve yaymak bizim için büyük bir onurdur. Başta esnafımız olmak üzere iş insanları, ticaret erbapları ve tüm Kırşehirlileri Ahilik Haftası etkinliklerine davet ediyorum."

Selahattin Ekicioğlu, Ahilik Haftası, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Bilecik İl Başkanı istifa etti
Hindistan'da turistik gezi teknesini batması sonucu 12 kişi öldü, 35 kişi kayboldu CHP'li Bekaroğlu'ndan "Demirtaş serbest bırakılsın" çağrısı KYK borcu olanlara Bakan'dan müjde: Borcunuzu erteleyebilirsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 16:19:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 32. Ahilik Haftası'na doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]