32. Ahilik Haftası'na doğru

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 32. Ahilik Haftası etkinliklerine, esnaf, iş insanları ve tüm Kırşehirlileri davet etti.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yarın başlayacak Ahilik Haftası etkinliklerinin birlik, beraberlik ve dayanışmanın artmasına vesile olmasını temenni etti.

Kırşehir'in, kutlamaların merkezi olduğunu, Türkiye'nin çeşitli illerinden esnaf ve sanatkarların kente geleceğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Toplumsal adaletin sağlanması için önderlik yapan, iş ahlakı ve dürüst çalışmanın sembolü olan Kırşehir'de metfun bulunan Ahi Evran-ı Veli'yi her fırsatta saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün, esnaf ve sanatkarımızda oluşan ticaret ahlakı, doğru ve dürüst çalışma disiplini Ahi Evran-ı Veli'nin öğretileri ile oluşmuştur. Günümüzde de bu öğretilerin yaşatılması ve sonraki nesillere aktarılması ekonomik ve sosyal yapının oluşmasında önem arz etmektedir. Hemşehrisi olmaktan büyük onur duyduğumuz Ahi Evran-ı Veli'nin felsefesini yaşatmak ve yaymak bizim için büyük bir onurdur. Başta esnafımız olmak üzere iş insanları, ticaret erbapları ve tüm Kırşehirlileri Ahilik Haftası etkinliklerine davet ediyorum."