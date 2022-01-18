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İKİ FUAR BİR ARADA - Son Dakika

İKİ FUAR BİR ARADA

18.01.2022 13:42

ANTALYA Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş (ANFAŞ) tarafından düzenlenen 32. Hotel Ekipman ve 28. Food Product fuarları açıldı.

ANTALYA Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş (ANFAŞ) tarafından düzenlenen 32. Hotel Ekipman ve 28. Food Product fuarları açıldı. 70 ülkeden, 81 kentten 50 bini aşkın ziyaretçinin beklendiği fuar, 21 Ocak'a kadar açık kalacak.

Fuarın açılışına Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıkgöz'ün yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Fuarın açılışında konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, turizm sektörünün oluşturduğu ticaret hacminin ülke ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Uzun soluklu bir fuar gerçekleştirdiklerini belirten Bıdı, salgın koşullarında da gerekli tüm tedbirleri alarak, fuarları ziyarete açtıklarını söyledi. Her iki fuara 600'den fazla katılımcı firma ve 3 binin üzerinde markanın katıldığını dile getiren Bıdı, "70 ülkeden ve 81 kentten 50 bini aşkın ziyaretçi bekliyoruz. Fuarlarla sektöre yaklaşık bir milyar dolarlık iş hacmi sağlamayı hedefliyoruz. Ev dışı tüketimde her zaman ülke genelinde ilk üç sırada yer alan ve dört mevsim ülkemize gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayan Antalya'da turizm sektörümüzü uluslararası pazarlarla buluşturmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Vali Yardımcısı Nurettin Ateş de Antalya'nın sadece ülke genelinde değil, dünya çapında tanınan bir kent olduğunu söyledi. 160'dan fazla ülkeden insanların Antalya'ya geldiğini aktaran Ateş, "Herkes biliyor ki Antalya'daki tesislerimiz çok kaliteli ve nitelikli. Çok çok profesyoneller. Bu nedenle dünyanın her yerinden turist ağırlıyoruz" diye konuştu.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıkgöz de yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizmde, tarımda, ihracatta ve tüketimde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Federasyon olarak, "Yerliyse yeriz, yerliyse kullanırız" sloganıyla hareket ettiklerini hatırlatan Açıkgöz, yerli üretime ve tüketime büyük önem verdiklerini kaydetti.

ATSO Başkanı Davut Çetin de bu tür fuarların sektörlere ciddi katkıda bulunduğunu belirtti.

ÜNLÜLERİN RESİMLERİNİ KABAK ÜSTÜNE ÇİZDİ

Fuara katılan bir otelin aşçıbaşısı Kudret Dırbalı, ünlü isimlerin resimlerini yenilebilir ürünlerin üzerine işleyerek dekorasyon oluşturdu. Yurt içi ve yurt dışında birçok ödülü bulunduğunu anlatan Dırbalı, " Ahmet Kaya, Müslüm Gürses ve Neşet Ertaş gibi isimlerin resimlerini yenilebilir ürünlerin üzerine işleyerek dekor oluşturdum. Aynı zamanda şeker ve çikolatalardan da dekoratif pastalar hazırladık" dedi.

İKİ FUAR BİR ARADA
İKİ FUAR BİR ARADA
İKİ FUAR BİR ARADA
İKİ FUAR BİR ARADA
İKİ FUAR BİR ARADA
İKİ FUAR BİR ARADA
İKİ FUAR BİR ARADA
İKİ FUAR BİR ARADA

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Togo Cumhuriyeti, Antalya, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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