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32. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı - Son Dakika

32. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı

04.11.2021 23:26

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca düzenlenen 32. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca düzenlenen 32. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı.

CerModern Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Onur Ödülleri de sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Ünsal Ünlü'nün yaptığı törende, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Aziz Nesin Emek Ödülü"nü sinema ve tiyatro sanatçısı Perihan Savaş'a, senarist ve yapımcı Tayfun Pirselimoğlu "Sanat Çınarı Ödülü"nü yazar Erendiz Atasü'ye, oyuncu Belma Canciğer de eşi senarist ve yönetmen Gani Müjde'ye "Kitle İletişim Ödülü'nü takdim etti.

Onur Ödülü'ne layık görüldüğü için mutlu olduğunu aktaran sanatçı Perihan Savaş, tüm sinema emekçileri adına ödül aldığını söyledi.

Ödülünü eşi Belma Canciğer'den alan Gani Müjde, birkaç gün sonra doğum günü olduğunu belirtti, eşine, "Hediyeyi bedavaya getirdin." diyerek espri yaptı. Kendisini ödüle layık görenlere teşekkür eden Gani Müjde, ödülünü Türk sinemasına ve mizahına katkıda bulanan ustalarına ithaf ettiğini belirtti.

"Sanatı, her dalda ve her yerde Ankara'nın her tarafına yayacağız"

Açılışa gelişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte 12 ay boyunca sanatın her dalına destek verdiklerini kaydetti.

Ankaralıların yaşadıkları kentte keyif almalarını sağlamak için sanatsal çalışmalara önem verdiklerine dikkati çeken Yavaş, "Sanatla ilgili programlarımızın çakışmaması için önceden yayınlıyoruz. Sanatı, her dalda ve her yerde Ankara'nın her tarafına yayacağız." diye konuştu.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol ve Festival Başkanı İnci Demirkol, festivale destek veren kurum ve kuruluşların temsilcilerine katkıları dolayısıyla plaket takdim etti.

Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Desteği Yarışmasında kapsamında, yapımcı ve senarist Emine Yıldırım, yapımcı Sevil Demirci ve yapımcı Vildan Erşen'den oluşan seçiciler kurulu tarafından 10 proje değerlendirildi.

Kurulun talebi doğrultusunda ilk kez uygulanan 10 bin liralık "Jüri Teşvik Ödülü"ne "Aforoz" filminin yönetmeni Yılmaz Özdil, yönetmen Burcu Aykar'ın "Gölgeler Çekildiğinde" projesi ise 30 bin liralık maddi destek sağlayan "Proje Geliştirme Desteği Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuz, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bazı sanatçılar ve Ankaralı sanatseverler katıldı.

Festival 12 Kasım'a kadar sürecek

Ankara Film Festivali, 4-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda yapılacak.

Organizasyonda, Ulusal Uzun Film Yarışması kategorisinde "En İyi Film", "En İyi İlk Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" başta olmak üzere toplam 13 dalda ödül verilecek. "En İyi Film" ödülü 50 bin lira, "Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü" ise 20 bin lira olacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda "En İyi Film" 20 bin lira, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda "En İyi Film" 10 bin lira ödüle layık görülecek.

Festival ile ilgili detaylar ve etkinlik takvimi, "filmfestankara.org.tr" adresi ve festivalin sosyal medya hesaplarından yayımlanacak.

32. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı
32. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı
32. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı
32. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı
32. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı

Film Festivali, Turizm, Ankara, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 32. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı - Son Dakika


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