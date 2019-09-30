Son Dakika Haberleri: 32. Best Model seçildi
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32. Best Model seçildi

1 saat önce

32. Best Model Türkiye final yarışması Girne Rocks Hotel'de yapıldı. Kızlarda Derya Ekşioğlu, erkeklerde Tolga Kandemir "Best Model" seçilerek taç giydiler.

32. Best Model seçildi, System.String[]

32. Best Model Türkiye final yarışması Girne Rocks Hotel'de gerçekleşti. Yirmi kız yirmi erkek finalistin yarıştığı gecede bayan finalistler Yıldırım Mayruk ve Erol Albayrak, erkek finalistler ise Muzaffer Çaha ve Giotelli tasarımları ile podyuma çıktılar. Yarışmada jüri koltuğuna ise Pınar Atman, Uğur Arslan, Emsal Doğan, Muammer Kapıcuoğlu, Mert Öcal, Uğur Tan, Aysun Över, Muzaffer Çaha, Yıldırım Mayruk, Nil Burak, Ahmet Baydar, geçtiğimiz yılın birincileri Türkan Geyik ve Ulaş Özgür Aslan, Onur Sonku, Almila Özerman ve Sadettin Dayıoğlu oturdu.

Gecenin sunuculuğunu Ece Gürsel, Burç Tunçer ve Tuğçe Sarıkaya yaparken, yarışmaya Nil Burak, Ali - Aysun Kocatepe, Ege, Ece Gürsel şarkıları ile renk kattılar. 32. Best Model Türkiye yarışmasının finalinde isekızlarda Derya Ekşioğlu, erkeklerde Tolga Kandemir seçilerek taç giydiler.

Türkiye, Girne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:04 Kaynak: Bültenler
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