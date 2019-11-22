32 bin 500 çocuk, sporla tanışacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk sporuna kazandırılan spor tesisleri, bu kış döneminde de öğrencilere ücretsiz spor okulu hizmeti vermeye devam edecek. Bu dönem 12 ilçedeki 122 tesiste yaklaşık 32 bin 500 çocuk eğitim alarak sporla tanışmış olacak.



"Ücretsiz spor okulu" faaliyetleri



Kocaeli'nin dört bir yanındaki mahalle ve okul bahçelerine spor tesisi yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bunlardan 75'inde dışarıdan katılmak isteyen öğrencilere de spor hizmeti veriyor. Okul saatleri içinde öğrencilerin beden eğitimi derslerini yaptığı, okul saatleri dışında ise kulüplerin, sporcuların ve tüm vatandaşların yararlandığı tesislerden, kış döneminde de "ücretsiz spor okulu" faaliyetleri devam ediyor.



Eğitimler sürüyor



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü koordinatörlüğündeki kış dönemi ücretsiz spor okulları, ilk ve ortaokul aralığındaki öğrencilere yönelik olarak düzenlenecek. Spor eğitimleri için kayıtlar devam ederken, kontenjanı tamamlanan tesislerdeki eğitimler sürüyor.



Türk sporuna kazandırılacak



Kış dönemi ücretsiz spor okullarındaki yetenekli öğrenciler bir üst çalışma alanlarına yönlendirilerek Büyükşehir'in sporcu ölçüm merkezinde kabiliyetleri tespit edilip Türk sporuna kazandırılarak kulüplere yönlendiriliyor. Alanında uzman 177 beden eğitimi öğretmeni ve antrenörler tarafından verilen eğitimler; Atletizm, Badminton, Basketbol, Jimnastik, Güreş, İzcilik, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol ve Yüzme olmak üzere 10 branşta yapılıyor.



Kocaeli'nin 12 ilçesindeki 122 tesiste



Eğitimler, Kocaeli'nin 12 ilçesindeki 122 tesiste, Haziran 2020'ye kadar devam edecek. Çocuklarını kayıt ettirmek isteyen aileler, spor tesislerine giderek kayıt işlemlerini yaptırabiliyor. Ücretsiz spor okulu hizmeti verecek okul spor tesislerinin isim ve adres bilgilerine ise ALO 153'ü ya da http://www.sporkentikocaeli.com internet adresinden ulaşılabiliyor. - KOCAELİ