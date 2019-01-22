32 Bin Liraya Aldığı Otomobili 200 Bin Liraya Yeniledi

32 bin liraya aldığı otomobili 200 bin liraya yenilediANKARA'da Melih Bengier (46), 1999 yılından bu yana hurda eski otomobilleri satın alıp orijinaline uygun onarımlarını yaparak işlettiği galeride satıyor.

32 bin liraya aldığı otomobili 200 bin liraya yeniledi



ANKARA'da Melih Bengier (46), 1999 yılından bu yana hurda eski otomobilleri satın alıp orijinaline uygun onarımlarını yaparak işlettiği galeride satıyor. Bengier, 32 bin liraya satın aldığı 1955 model otomobil için 200 bin lira harcadığını söyledi.



Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Bengier, 20 yıl önce Pursaklar'da galeri açtı. Çocukluğundan bu yana klasik otomobillere tutkusu olan Mehmet Bengier, büyük bölümü hurdacılar sitesinden olmak üzere satın aldığı hurda otomobilleri orijinaline uygun tamir edip satmaya başladı. Bengier, şimdiye kadar 15 otomobili yenileyip galeride sattığını söyledi.



32 BİN TL'YE ALDI, 200 BİN TL HARCADI



Mehmet Bengier, 2010 yılında 32 bin liraya satın aldığı 1955 model eski otomobili 200 bin lira harcayarak onardığını söyledi. Bu aracın yenilenmesi işinin yaklaşık 5 yıl sürdüğünü anlatan Bengier, "Sahibi tarafından uzun yıllar kullanılmayan, hurda şeklini almış 1955 model otomobili 32 bin liraya aldım. Amerikan yapımı aracı restore etmek yıllar alan bir emek istiyor. İstanbul'da ve Ankara'daki ustalarda yaklaşık 5 senede tamamladık, 200 bin liraya mal ettik. Parçalarını bulması kolay olmuyor. İthalatçılar Amerika'dan getiriyor yedek parçalarını. Her şeyi ile orijinal bir araç. Şimdi 400 bin liradan satışa çıkardım" dedi.



Babasının 1965 model klasik otomobilini kullandığını, tarihi eser niteliği taşıyan otomobillere ilgisinin de buradan geldiğini anlatan Bengier, "Babamın otomobilini gençliğimde kullandım. Bu tutku da oradan kaldı. Eski, hurda araçları satın alıp yeniliyorum. Onlara hayat vermek beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.



GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ:



-Galeriden görüntü



-32 bin liraya satın alınan araçtan görüntü



-Mehmet Bengier ile röp.



-Detay



Haber-Kamera: Özgür ALTIN-Caner ÜNVER/ANKARA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Havalimanlarına 3 Bin 619 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar

Harçlığını Arkadaşıyla Paylaşan Küçük Çocuk Herkesi Ağlattı

Anaokulu Öğrencisi 5 Saat Minibüste Unutuldu

Türkiye'nin Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı