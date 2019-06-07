Son Dakika Haberleri: 32 binden fazla okulda 'sıfır atık' dönemi
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32 binden fazla okulda 'sıfır atık' dönemi

1 saat önce

Türkiye genelindeki 32 bin 574 okulda atık yönetim sistemleri oluşturuldu, binlerce öğrenciye eğitim verildi.

32 binden fazla okulda 'sıfır atık' dönemi, System.String[]
Türkiye genelindeki 32 bin 574 okulda atık yönetim sistemleri oluşturuldu, binlerce öğrenciye eğitim verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:23 
Türkiye, Ekonomi
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