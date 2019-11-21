32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı başvuruları 4 Ocak'ta başlıyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin dünya çapından binlerce yüzücüyü İstanbul'da buluşturduğu organizasyonu Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için başvurular 4 Ocak'ta alınmaya başlanacak. Asya'dan Avrupa'ya yapılacak dev yarış ise 12 Temmuz 2020 Pazar günü 2400 yüzücünün katılımıyla düzenlenecek.



Türkiye'nin önde gelen spor organizasyonlarından Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, önümüzdeki yıl 32. kez dünyanın her yerinden yüzücülere İstanbul Boğazı'nın eşsiz sularında kulaç atma şansı tanıyacak. Dünya çapında bir marka haline dönüşen yarışın başvuruları 4 Ocak 2020 tarihinde alınmaya başlanacak. Her yıl açıldıktan sayılı dakikalar sonrasında yabancı yüzücü kotalarının dolduğu yarış için yerli yüzücüler 15 Mart'a dek başvurularını yapabilecek.



İki kıta arasındaki bu eşsiz heyecanı deneyimlemek isteyen yüzücüler, başvuru ve kayıt sürecini başarıyla tamamladıkları takdirde 12 Temmuz 2020 Pazar günü, İstanbul Boğazında her milletten insanın spor yoluyla bir araya geldiği yarışta mücadele edecekler.



2019 yarışında yabancı yüzücü kotası 28 dakikada doldu



Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na kayıt yaptırabilmek için yabancı yüzücüler, yarışın internet sitesinde de her yıl büyük bir mücadele veriyor. 2019 yarışı için başvuru sisteminin açılmasının ardından, sitede hazır bekleyen binlerce kişi arasından ilk 1200'e girmeyi başaran 59 ülkeden yüzücüler, 28 dakikada yabancı kotasını doldurmuştu. Rusya ülke kontenjanını sadece 6 dakikada doldururken, ardından gelen Ukrayna ise kotasını 11 dakikada tamamlamıştı. Başvuruların açılmasının ardından geçen 28 dakikada ise 1200 kişilik tüm yabancı ülke kotası tamamlandı. - İSTANBUL