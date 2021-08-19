32 çalışanının sele kapılmasını önledi - Son Dakika

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketine, çalıştıkları triko fabrikasında yakalanan 32 kadın işçiyi, fabrika sahibi Muzaffer Bal kurtardı. Bal, sel geldiği anda, çoğu evdeki çocukları için endişelenerek dışarı çıkmak isteyen işçilere kapıyı kapatarak engel oldu.

Bozkurt'ta, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde triko tekstil fabrikası da sular altında kaldı. Sel sırasında fabrikada çalışan 33 kadın işçi, annelik refleksi ile çocukları için endişelenerek evlerine gitmek için fabrikadan çıkmak istedi. Ancak fabrika sahibi Muzaffer Bal, işçilerin önüne geçip, kapıyı kapatarak engel oldu. İşçilerden biri, buna rağmen çıkıp, otomobiline bindiği anda sel sularına kapıldı ancak kurtulmayı başardı. Bal, diğer işçilerinin ise sele kapılmasını önledi. Bal'ın kapıyı kapatmasından hemen sonra sular yükseldi ve fabrikaya girdi. Bal ve işçiler, ikinci kata, sular daha da yükselince çatıya çıktı ve saatler sonra ekipler tarafından kurtarıldı.