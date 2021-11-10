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Yunan unsurlarının geri ittiği 32 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik botları kurtardı - Son Dakika

Yunan unsurlarının geri ittiği 32 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik botları kurtardı

10.11.2021 10:28

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı ve Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türk Sahil Güvenlik botlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve Türk kara sularına itilen 32 düzensiz...

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı ve Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türk Sahil Güvenlik botlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı ve Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile çok sayıda düzensiz göçmen taşıyan lastik bir botun Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Yunan kara sularına girdiği ve Türk Sahil Güvenlik botlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönünde asılsız iddialarda bulunulduğuna dikkat çekilerek, "9 Kasım 2021 tarihinde yaşandığı öne sürülen bahse konu olaya ilişkin olarak saat 09.00'da İzmir ili Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan kara sularında 1 adet düzensiz göçmen botu olduğu ve bahse konu botun Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından dalga oluşturmak suretiyle Türk kara sularına geri itilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, kendilerine yapılan tüm telsiz çağrılarına rağmen bahse konu düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk karasularına geri itmiş, lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarılmıştır" denildi.

Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenleri geri itmek maksadıyla yaptığı manevralar esnasında Türk kara sularını ihlal etmelerinin Türk Sahil Güvenlik personelinin yaptığı manevralar ile engellendiği de vurgulandı. Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından resmi internet sitesinde olaya ilişkin iddia edilen bilgilerle birlikte yayınlanan fotoğrafın daha önce 2 Nisan 2021 tarihinde de kullanıldığı ve gerçeği yansıtmadığının daha önce yayınlanan haber linkinden de anlaşıldığına dikkat çekildi. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla gerek ulusal gerek uluslararası hukuk kuralları kapsamında üzerine düşen görevleri 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüğü vurgulanarak, "Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gösterilen tüm çabalara rağmen Yunanistan unsurlarının Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri geri ittikleri, yaşanan bu geri itmelerin çoğunda düzensiz göçmenlerin insanlık dışı muamelelere maruz kaldıkları, değerli eşyalarının alındığı, darp edildikleri, ellerinin kelepçelendiği, denize son derece elverişsiz can sallarına bindirilerek Türk kara sularına sürüklenmeye terk edildikleri ve hatta can yeleksiz olarak doğrudan denize atıldıkları birçok olay yaşanmış, göçmen ifadelerine de yansıyan bu olaylar defalarca uluslararası basın kuruluşları tarafından da kayıt altına alınarak tüm dünya basınında geniş yer bulmuştur. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan! Suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış ve Türkiye'ye 'korsan devlet' suçlamasında bulunmuş. Lütfen aynada gördüklerinizi Türkiye'ye yakıştırmaktan vazgeçin! Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta!" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Yunan unsurlarının geri ittiği 32 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik botları kurtardı
Yunan unsurlarının geri ittiği 32 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik botları kurtardı
Yunan unsurlarının geri ittiği 32 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik botları kurtardı
Yunan unsurlarının geri ittiği 32 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik botları kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Yunanistan, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunan unsurlarının geri ittiği 32 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik botları kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan unsurlarının geri ittiği 32 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik botları kurtardı - Son Dakika
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