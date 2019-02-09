32 Düzensiz Göçmenin Umut Yolcuğu Keşan'da Sona Erdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma neticesinde toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma neticesinde toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı.



Polis ekiplerinin yaptığı uygulamada B.K. yönetimindeki araç durduruldu. Araç içerisinde Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 adet bot ve aparatları ele geçirildi.



Ekipler aynı noktada H.Ş. yönetimindeki bir aracı daha durdurdu. Bu araç içerisinde de Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakalarken, araç içerisinde yapılan aramada 1 adet bot ve aparatları ele geçirildi.



Öte yandan polis ekiplerince durdurulan A.G. yönetimindeki başka bir araçta da 1 erkek, 4 bayan ve 1 çocuk olmak üzere Suriye uyruklu toplam 6 kişi yakalandı. Araç sürücüsü A.G'nin yapılan GBT sorgusunda "Resmi Belgede Sahtecilik ve İftira" suçlarından aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.



Durdurulan 3 araç sürücüsü gözaltına alındı. Mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlar tarafından; H. Ş, mahkemece yapılan sorgusunun ardından serbest bırakılırken, B. K. ve A. G. haklarında adli kontrol kararı verilerek serbest kaldı. - EDİRNE

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