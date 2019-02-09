Son Dakika Haberleri: 32 Düzensiz Göçmenin Umut Yolcuğu Keşan'da Sona Erdi

32 Düzensiz Göçmenin Umut Yolcuğu Keşan'da Sona Erdi

7 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma neticesinde toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı.

32 Düzensiz Göçmenin Umut Yolcuğu Keşan'da Sona Erdi, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma neticesinde toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı uygulamada B.K. yönetimindeki araç durduruldu. Araç içerisinde Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 adet bot ve aparatları ele geçirildi.

Ekipler aynı noktada H.Ş. yönetimindeki bir aracı daha durdurdu. Bu araç içerisinde de Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakalarken, araç içerisinde yapılan aramada 1 adet bot ve aparatları ele geçirildi.

Öte yandan polis ekiplerince durdurulan A.G. yönetimindeki başka bir araçta da 1 erkek, 4 bayan ve 1 çocuk olmak üzere Suriye uyruklu toplam 6 kişi yakalandı. Araç sürücüsü A.G'nin yapılan GBT sorgusunda "Resmi Belgede Sahtecilik ve İftira" suçlarından aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Durdurulan 3 araç sürücüsü gözaltına alındı. Mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlar tarafından; H. Ş, mahkemece yapılan sorgusunun ardından serbest bırakılırken, B. K. ve A. G. haklarında adli kontrol kararı verilerek serbest kaldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

Edirne, Araç, Keşan, 3. Sayfa
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