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32 gün arayla 2 kez Kovid-19 geçiren doktordan vatandaşlara "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

32 gün arayla 2 kez Kovid-19 geçiren doktordan vatandaşlara "aşı olun" çağrısı

11.06.2021 11:50
32 gün arayla 2 kez Kovid-19 geçiren doktordan vatandaşlara

İzmir'de 32 gün arayla 2 kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kazım Kıratlı, salgınla mücadelede yaş grubu gelen herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.

İzmir'de 32 gün arayla 2 kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kazım Kıratlı, salgınla mücadelede yaş grubu gelen herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hatay Hizmet Binasında enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışan 2 çocuk babası 40 yaşındaki Kazım Kıratlı'ya ekim ayında yapılan testin ardından Kovid-19 teşhisi kondu.

Hastalığı ailesine bulaştırmamak için çalıştığı hastanede 10 gün tedavi gören Kıratlı, testinin negatife dönmesinin ardından görevinin başına döndü.

Göreve başladıktan 22 gün sonra bu kez koku ve tat alma duyusunu kaybettiğini fark eden Kıratlı, PCR testleri sonucu hem kendisinin hem ailesinin pozitif olduğunu öğrendi.

Evlerinde karantinaya giren Kıratlı ailesi, tedavinin ardından sağlıklarına kavuştu.

"Antikor, hastalığın ölümcül seyrini engelliyor"

Dr. Kazım Kıratlı, AA muhabirine, salgının Türkiye'de tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana Kovid-19'lu hastaların tedavilerini yürüttüğünü söyledi.

Baş ağrısı semptomu yaşadığını ilk hastalık sürecini rahat geçirdiğini anlatan Kıratlı, 32 gün sonra tekrar yakalandığı Kovid-19'da daha zorlu günler geçirdiğini aktardı.

İki tedavi süreci sonrasında da vücudundaki antikor seviyesinin yüksek çıktığına ancak bazı kişilerde antikor bulunmasına rağmen hastalığı geçirme ihtimali olduğuna işaret eden Kıratlı, bu durumun yüksek olasılıkla varyantlardan kaynaklandığını söyledi.

Vücutta oluşan antikorun hastalığın ölümcül seyrini engellediğini aktaran Kıratlı, "Çok kısa sürede hastalığı 2 kez geçirdiğim için korktum ama sonra ilaçlarımı kullanarak evimde dinlendiğim için kısa sürede sağlığına kavuştum." dedi.

Kıratlı, martta aşı olduğunu, o günden bu yana bir daha Kovid-19'a yakalanmadığını ifade etti.

Kovid-19 ile mücadelede koruyucu ilaçların kullanılmasının ve aşılanmanın çok önemli olduğunun altını çizen Kıratlı, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları olarak Kovid-19 ile savaşmaya devam ediyoruz. Bize gelen tüm hastalarımıza mutlaka yaş grupları gelince aşı olmalarını söylüyoruz. Aşılanmayla ilgili önümüzde örnekler var. Aşı olduktan sonra sağlık çalışanlarında hastalanma ve ölüm oranları azaldı. Aşılanma, salgının bitmesi için tek çare. Aşılanma yaşı, her geçen gün düşüyor. Bu sayede hastanelere ve yoğun bakımlara başvuru oranı düştü. Aşı olunmazsa bu hastalık bitmez. Sağlık çalışanları çok yoruldu. Vatandaşlarımız bize destek olmak istiyorsa aşı olsun ve tedbirlere uysun."

Vatandaşların yaz aylarının gelmesiyle bir rahatlık yaşadığını da anlatan Kıratlı, "Salgın süreci devam ediyor. Yaz ayının gelmesiyle virüsün bulaşıcılığının azaldığına dair bilgiler mevcut ama herkesin bu hastalığın devam ettiğini bilmesi gerekiyor. Bu şekilde gevşememiz vaka sayılarının artmasına neden olabilir." diye konuştu.

32 gün arayla 2 kez Kovid-19 geçiren doktordan vatandaşlara aşı olun çağrısı
32 gün arayla 2 kez Kovid-19 geçiren doktordan vatandaşlara aşı olun çağrısı
32 gün arayla 2 kez Kovid-19 geçiren doktordan vatandaşlara aşı olun çağrısı
32 gün arayla 2 kez Kovid-19 geçiren doktordan vatandaşlara aşı olun çağrısı
32 gün arayla 2 kez Kovid-19 geçiren doktordan vatandaşlara aşı olun çağrısı

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çelebi, İzmir, tat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 32 gün arayla 2 kez Kovid-19 geçiren doktordan vatandaşlara 'aşı olun' çağrısı - Son Dakika


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