32 gün yoğun bakımda kaldı, koronavirüsü yendi - Son Dakika

32 gün yoğun bakımda kaldı, koronavirüsü yendi
17 gün solunum cihazına bağlı kalan vatandaş, yoğun bakımdan alkışlarla çıkarıldı
KAYSERİ - Kayseri'de korona virüse yakalanan vatandaş, 32 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından hastalığı yendi. 17 gün solunum cihazına bağlı kalan vatandaş, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Pandemi Polikliniği'nde korona virüs teşhisiyle tedavi gören bir vatandaş, 32 gün yoğun bakımda kaldı. 32 günlük yoğun bakım tedavisi sürecinde 17 gün solunum cihazına bağlı kalan vatandaş, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
Sağlık çalışanları da, korona virüsü yenen vatandaşı, alkışlarla yoğun bakım ünitesinden uğurladı.