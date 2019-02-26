32 ilde FETÖ soruşturması: 50 gözaltı kararı
1 saat önce
Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:25
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