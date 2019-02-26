Son Dakika Haberleri: 32 ilde FETÖ soruşturması: 50 gözaltı kararı

32 ilde FETÖ soruşturması: 50 gözaltı kararı

1 saat önce

Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

32 ilde FETÖ soruşturması: 50 gözaltı kararı, System.String[]
Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:25 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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