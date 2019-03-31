32 İlde Oy Verme İşlemi Bitti
34 dakika önce
- Sandığın açılması Oyların sayılması ERZİNCAN - Erzincan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı.
- Sandığın açılması
Oyların sayılması ERZİNCAN - Erzincan
'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenlerin oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar açılıp oyların sayımına başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:51 Kaynak: AA
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