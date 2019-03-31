Son Dakika Haberleri: 32 İlde Oy Verme İşlemi Bitti

32 İlde Oy Verme İşlemi Bitti

12 dakika önce

- Sandık evraklarının hazırlanması Sandıkların açılması Oy sayımına başlanması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle tamamlandı.

- Sandık evraklarının hazırlanması
Sandıkların açılması
Oy sayımına başlanması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:04 Kaynak: AA

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