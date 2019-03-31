32 İlde Oy Verme İşlemi Bitti
12 dakika önce
- Sandık evraklarının hazırlanması Sandıkların açılması Oy sayımına başlanması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle tamamlandı.
- Sandık evraklarının hazırlanması
Sandıkların açılması
Oy sayımına başlanması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:04 Kaynak: AA
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