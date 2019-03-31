32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
1 saat önce
Doğu ve Güneydoğu'daki 32 ilde oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle sona erdi.
Doğu ve Güneydoğu'daki 32 ilde oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle sona erdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:11 Kaynak: İHA
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32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi