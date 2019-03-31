32 ilde oy verme işlemi sona erdi

31 Mart yerel seçimlerinde 32 ilde oy verme işlemi sona erdi.

31 Mart yerel seçimlerinde 32 ilde oy verme işlemi sona erdi. Ancak sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanabilecekler.

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32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi

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