32 ilde oy verme işlemi sona erdi
1 saat önce
31 Mart yerel seçimlerinde 32 ilde oy verme işlemi sona erdi.
31 Mart yerel seçimlerinde 32 ilde oy verme işlemi sona erdi. Ancak sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanabilecekler.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:13
32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
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