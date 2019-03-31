Son Dakika Haberleri: 32 ilde oy verme işlemi sona erdi

32 ilde oy verme işlemi sona erdi

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde 32 ilde oy verme işlemi sona erdi.

32 ilde oy verme işlemi sona erdi, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde 32 ilde oy verme işlemi sona erdi. Ancak sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanabilecekler.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:13 

Ekonomi
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