Son Dakika Haberleri: 32 İlde Oy Verme Saatleri Değişti

32 İlde Oy Verme Saatleri Değişti

3 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bazı illerde güneşin doğuş ve batış saatindeki farklılıkları dikkate alarak oy kullanma saatlerini değiştirdi.

32 İlde Oy Verme Saatleri Değişti, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bazı illerde güneşin doğuş ve batış saatindeki farklılıkları dikkate alarak oy kullanma saatlerini değiştirdi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararına göre, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy verme saatleri yeniden düzenlendi.

Kararda, bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar dikkate alınarak bazı illerdeki oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin, ilgili kanunda belirtilen saatlerden ayrı ve farklı olarak belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu kararla Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 02:24 Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Ekonomi
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