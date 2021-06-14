FETÖ terör örgütünün yapılanmalarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Balıkesir merkezli olarak dev bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 57 polis yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı, ekipler diğer zanlıları yakalama çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı - Son Dakika