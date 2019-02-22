32 Kişi Hastanelik Oldu !
12 dakika önce
Karabük'te esnaf çadırında tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan 32 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Karabük
'te esnaf çadırında tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan 32 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde kent meydanındaki esnaf çadırında yaşandı. 12'si çocuk 32 kişi dağıtılan tavuklu pilavdan yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan vatandaşlar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu
Devlet Hastanesine başvurdu. Öte yandan yetkililerin yenilen yiyeceklerden numune alması bekleniyor. Hastaneye başvuran vatandaşların tedavisi sürüyor.
(Rıdvan Bostancı/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:06 Kaynak: İHA
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