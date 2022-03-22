32 Kişi Taşıyan Yolcu Uçağı Çin'in Güneyinde Düştü, Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

NANNİNG, 22 Mart (Xinhua) — Departmanın verdiği bilgilere göre Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den havalanan ve Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya giden China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 uçağı, saat 14.38'de Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesinin Molang köyü yakınlarında düşerek yangına yol açtı. Uçağın düştüğü yerin yakınlarında çalışan bir işçi, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Tepenin diğer tarafında bir uçak gürültüsü duydum. Bir saniye sonra patlama oldu" diye konuştu.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin internet sitesinde MU5735 uçuş numaralı uçakta 123 yolcu ve 9 mürettebatın olduğu duyuruldu. İdare, acil durum müdahale mekanizmasının başlatıldığını ve çalışma ekibinin Wuzhou'ya ulaştığını söyledi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, olaya derhal acil müdahale edilerek topyekün arama kurtarma çalışmalarına başlanması ve sonrasında gerekli bütün işlemlerin tam doğrulukla yerine getirilmesi emrini verdi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı da olan Xi, verdiği talimatta, kazayı öğrendiğinde şoke olduğunu söyledi.

Xi, kazanın nedeninin belirlenmesi ve sivil havacılık sektörünün ve insanların yaşamının mutlak güvenliğinin sağlanması için sektörün güvenliğine ilişkin kontrollerin güçlendirilmesine yönelik derhal önlem alınmasını emretti. ÇKP Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi adına harekete geçen ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi de olan Başbakan Yardımcısı Liu He ve Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong; Wuzhou'da kurtarma çalışmaları, kaza sonrası işlemlerinin yerine getirilmesi ve kazanın nedeninin soruşturulmasını yönlendirmede ilgili yetkililere liderlik yaptı.

Köylü Chen Weihao, uçağın pike yaptığını gördüğünde bir çiftlikte çalışıyordu. "Uçak, pike yaparken tek parça halinde görünüyordu. Saniyeler içinde yere çakıldı" diye konuşan Chen, uçağın düştüğü dağ geçidinde hiç kimsenin yaşamadığını sözlerine ekledi. Bölge Acil Durum Yönetim Departmanı Yetkilisi Chen Jie, kaza yerindeki alevlerin söndürüldüğünü ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Wuzhou itfaiye ekibi bölgeye 117 itfaiyeci ile 23 itfaiye aracı gönderdi. Bölgesel itfaiye teşkilatının Weibo hesabından yapılan açıklamada, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Guangxi'nin diğer bölgelerinden de 538 itfaiyecinin gönderildiği bildirildi. Bu çerçevede komşu Guangdong eyaleti de kurtarma çalışmalarına yardım etmek üzere 505 itfaiyeci ile 97 araç gönderirken, yardımın ilk partisi olay yerine ulaştı.

Kaza yerindeki bir arama kurtarma görevlisi, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Uçağın enkazı, bir dağ geçitinde" diye konuştu. Görevli, "Kanat parçaları var, kanatlardan biri yaklaşık 2 ya da 3 metre. Başka parçalar da var, bazıları muhtemelen elbise parçaları" dedi. Köylü Shi Fuxiong, kaza yerinde büyük bir çukur gördüğünü ve kaza yerinin onlarca metre etrafındaki ağaçların dümdüz olduğunu söyledi. Guangxi Bölgesel Sağlık Komisyonu, bölgeye 12 tıp uzmanı gönderirken, Wuzhou kentindeki sağlık yetkilileri tarafından gönderilen 80'den fazla sağlık çalışanı ve 36 ambulans olay yerine vardı.

China Eastern Havayolları, yaptığı açıklamada acil durum müdahale mekanizması başlattıklarını duyurdu. Şirket; uçağın enkazının kaldırılması, kazaya yönelik araştırma, aile yardımı, lojistik destek, hukuki destek, halkla ilişkiler, güvenlik, mali sigorta ve kargoların imhası için dokuz özel çalışma grubu oluşturdu. Şirket, kazanın sebebinin her yönüyle araştırılacağını bildirdi. Boeing China, uçağın düşmesiyle ilgili basında çıkan haberleri takip ettiklerini ve daha fazla bilgi toplamak için çalıştıklarını bildirdi.