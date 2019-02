32 Milyar Lira Sigara ile Havaya Uçuyor

Her yıl sigaraya 22 milyar, sigaranın yol açtığı hastalıklara da 10 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira harcanıyor. Dünya Sağlık Örgütü 'nün verilerine göre, Türkiye 'de 252 bin çocuk ve 14,5 milyon yetişkin sigara kullanıyor. Her yıl yaklaşık 83 bin kişi ise sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitiriyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ( OECD ) ise Türkiye'deki erkeklerin yüzde 37,3'ünün, kadınların da yüzde 10,7'si sigara kullandığını bildiriyor.Dünyada da durum farklı değil. Yine OECD'den elde edilen rakamlar, tütün kullanımının her yıl dünya genelinde en az 6 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu ve bunun içinde her yıl ortalama 600 bin pasif içicinin öldüğünü gözler önüne seriyor. Asıl çarpıcı olansa pasif içici ölümlerinin yüzde 75'nin kadın ve çocuklardan oluşması.Sigaranın ekonomik boyutu da en az sağlık kadar önemli durumda. Kaynaklarımızdan sigaraya her yıl 22 milyar, sigaranın yol açtığı hastalıklara da 10 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira harcanıyor.9 Şubat Sigarayı Boykot Günü dolayısıyla Türkiye'de sigaraya karşı savaşta gelinen son durumu değerlendirmek üzere Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) bir etkinlik düzenledi.Levent'te bulunan bir AVM'de gerçekleşen etkinliğe Youtube fenomenleri Han Kanal, Anka Leydi, ESO, Extremert, Türk Halk Müziği Sanatçısı Kürşat Biçici ve Sanatçı Zeliha Sunal katılım sağladı."21'İNCİ YÜZYILIN VEBASI SİGARA"Sigarayla savaşta gelinen son durumun ele alındığı etkinlikte açıklamalarda bulunan TSSD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın , "Türkiye'de tütün ve tütün mamüllerinin bırakılması konusunda gerçekten ciddi bir mesafe aldı. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin kuruluşu 1999. Yani 20'inci yılındayız. Bugün arkaya baktığımız zaman 30 milyon sigara içicisi varken bugün 20 milyona düştü bu. Bütün sivil toplum örgütleri, sağlık kuruluşları, devletin yetkili organları son 15 yıldır büyük kampanyalar başlattı. Hepimiz sigaranın gerçek yüzünü, 21'inci yüzyılın vebası olduğunu, insan sağlığına, geleceğe, çevreye, topluma ve ekonomiye çok ciddi şekilde zarar verdiğini herkes biliyor. Türkiye'de bir seferberlik ilan edildi. Bu konuda epey bir mesafe aldık ama yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullandı."YASAK VAR AMA..."Sigaraya karşı birçok yasak olmasına rağmen bazı kesimlerin bu yasakları delerek ekonomik girdi sağalamaya devam ettiğine dikkat çeken Dr. Aydın, "Kanun olmasına rağmen sahte açık mekanlar oluşturdular. Bugün kafeler, restoranlar, hatta bazı oteller bile gecenin belirli saatlerinden sonra sigara içiliyor. Bu çok tehlike arz etmekte. Nargile diye bir veba var, ona ayrı bir hava katarak, sigara gibi zararlı değilmişçesine entellektüel havada, içerisine hoş kokular içeren kimyasallar da katarak insanları bu doğrultuda yönlendirmektedirler. Elektronik sigara diye bir veba var. Zaman zaman çok daha tehlikeli oluyor. Çünkü birtakım kimyasallarla insan sağlığına ciddi zararlar veriyor. Dolayısıyla sigara bırakmak isteyenler hap kullanarak bunu yapabilirler. Tütün ve tütün mamüllerinin insan hayatına vermiş olduğu zararların yanı sıra 'ben size sigarayı bıraktıracağım' deyip insanları çok daha zararlı şeylere iten yeni ürünler ortaya çıkmakta. Burada halkımızın dikkatli olmasını tavsiye ederim. Bizim temel felsefemiz sigaranın kökünden kazınması, hiç sigarayla tanışmamaları" dedi."SİGARAYI BIRAKMANIN FİZİKSEL YARARLARINI GÖRDÜM"Sanatçı Zeliha Sunal ise yıllarca sigara içtiğini daha sonra bıraktığını belirterek, "Bıraktıktan sonra bendeki değişim bu konuya daha sıkı sarılmama neden oldu. Çünkü her şeyden önce sesim güzelleşti. Sabah kalktığımda konuşamıyordum. Ayrıca artık cildim hiç olmadığı kadar daha güzel. Daha geç yaşlanacağımı düşünüyorum. Bunun dışında da sigarayı bıraktığım için ağzımın tadı yerine geldi. Dişlerimde taşlar oluyordu, onlar artık daha geç oluşuyor. Cildimde sivilceler oluyordu, artık onlar olmuyor. Dolayısıyla sigarayı bırakmanın fiziksel yararlarını gördüm. Ama en önemlisi az önce yaptırdığım ölçüm sonucunda ciğerimde neredeyse hiç nikotin, katran kalmamış. Bu çok mutluluk verici bir şey" diye konuştu.20 YILIN ARDINDAN SİGARAYA VEDA ETTİSigara ile 20 yıl geçiren Türk Halk Müziği Sanatçısı Kürşat Biçici yaklaşık 3,5 ay önce bıraktığını ifade ederek şunları söyledi:"Çok fazla bir içici değildim ama içiyordum. Hep bırakmak istiyordum ama 'nasılsa ben az içiyordum' diye diye 20 yılı devirmişiz. Onun zararlarının günden güne farkına vardıkça içimde bir ukde olarak kalıyordu. 3,5 yaşında bir oğlum var. Onu öperken 'acaba kokuyor muyum, rahatsız ediyor muyum' diye düşünürken sigarayı bırakmak için söz verdim. Kısmet oldu bıraktım. Bir daha da içmeyi düşünmüyorum. Sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiyem, bırakmak istiyorsanız niyet edin ve bırakın. Lütfen bırakın, lütfen kullanmayın ve bunu siz isterseniz bırakırsınız. Zorlama ile olmuyor. Yeter ki niyet edin.""ALO ANNEM/BABAM EVDE SİGARA İÇİYOR HATTI" KURULUYOREvde sigara içen ebeveynleri bu zararlı alışkanlıklarından kurtarmak ve çocukların sağlığını pasif içici olarak tehdit eden durumun önüne geçmek için TSSD,ALO ANNEM/BABAM evde sigara içiyor hattı kuracağını duyurdu. Hattı arayan her çocuğun anne ve babasına uzmanlar tarafından evde içtikleri sigaranın çocuğun sağlığına ne kadar zarar verdiği anlatılacak. Ayrıca çocuğa anne ve babasına sigarayı nasıl bıraktıracağı konusunda bilgiler verilecek.KARBONMONOKSİT VE DİŞ TARAMASI YAPILDIEtkinlikte İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından karbonmonoksit ölçüm cihazıyla sigara içen ve içmeyen vatandaşların yeşil ve kırmızı alanlarda vücutlarında bulunan karbonmonoksit miktarı ölçüldü. Öte yandan etkinlik kapsamında İAÜ Dentaydın Diş Hastanesi tarafından kurulan stantlarda gelen katılımcılara diş tarama testi yapıldı. - İstanbul