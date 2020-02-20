32 milyon euro'luk yat istanbul boğazı'na demir attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 32 milyon euro'luk yat istanbul boğazı'na demir attı - Son Dakika

32 milyon euro'luk yat istanbul boğazı'na demir attı

6 saat önce

Havadan görüntülerle"Uzaya bile gider bu gemi"Haber-Kamera: Özgür EREN -Zeki GÜNAL - Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM - L / MARSHALL bayraklı 73 metre uzunluğundaki 'Coral Ocean' isimli lüks yat Kuruçeşme Limanı'na demir attı.

Havadan görüntülerle

"Uzaya bile gider bu gemi"

Haber-Kamera: Özgür EREN -Zeki GÜNAL - Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM - L/ MARSHALL bayraklı 73 metre uzunluğundaki 'Coral Ocean' isimli lüks yat Kuruçeşme Limanı'na demir attı. 'Coral Ocean' geçtiğimiz yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon Euro'ya satılmıştı.

1994 yılında yapımı tamamlanan Marshall bayraklı 73 metre uzunluğunda 'Coral Ocean' adlı, 3 katlı lüks yat, Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kuruçeşme Limanına demirleyen yatın, 5 gün İstanbul'da kaldıktan sonra rotasını Yunanistan'a çevireceği öğrenildi. Lüks yatın 2015 yılında tadilat geçirdiği, iç ve dış bölümlerinin ünlü tasarımcı Jon Bannenberg tarafından tasarlandığı öğrenildi. Ahoy Club'ün kurucusu Ian Malouf ise geçtiğimiz yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon Euro'ya yatı satın almıştı. 22 mürettebatı bulunan lüks yatta büyük ve geniş bir ana süit ve 4 adette alt güverte süiti bulunuyor. Bunun yanı sıra lüks yatta yüzme havuzu, buhar odası, jakuzi ve spor salonu da yer alıyor.

"UZAYA BİLE GİDİLİR BU YATLA"

Kuruçeşme Limanı'nda demirleyen lüks yatı görerek inceleyen Bülent Kayar," Geçerken gördüm. İnsanlar zevkli ve lüksü için neler yapıyor diye düşündüm. Bakmaya bile korkuyoruz. Aldığımız maaşlarla kıyaslama yapsak ömrümüz yetmez almaya. Benim olsa gezerim, dünyanın tadını çıkarırım. Uzaya bile gider bu gemi" ifadelerini kullandı.

32 milyon euro'luk yat istanbul boğazı'na demir attı

İstanbul Boğazı, Kuruçeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:59 Kaynak: DHA
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