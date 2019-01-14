32 Öğrenci Daha Nükleer Eğitim İçin Yurt Dışı Yolcusu

Türkiye
, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, ülkedeki yerlileştirme ve nükleerdeki know-how teknolojisini geliştirmek üzere 32 öğrenciyi daha yurt dışında eğitime gönderiyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak olan Akkuyu
'da yetişmiş insan kaynağını arttırmak üzere 25 öğrenciyi Rusya
'ya gönderecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yapmış olduğu protokollerle nükleer alanda Rusya'da öğrenim görecek olan öğrenciler, yapacakları stajdan sonra alanlarında çalıştırılmak üzere Türkiye'ye gelerek, ülkenin ilk Nükleer Güç Santrali olacak olan Akkuyu NGS'de istihdam edilecek. Ayrıca Türkiye, Rusya'dan sonra Çin
'in saygın akademik kurumlarından olan Tsinghua Üniversitesi
'nde eğitim almak üzere 7 öğrenciyi Enerji Mühendisliği ve Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimine gönderecek. Çin hükümeti tarafından da desteklenen program, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için başvuru kabul etmeye başladı. EUAS International ICC koordinatörlüğünde yapılacak olan program ile Türkiye'nin enerji politikalarında stratejik öneme sahip nükleer tesislerindeki uzman kadroların sayısı artacak. Programa başvurmak isteyen, en az bir mühendislik lisans bölümünden mezun olmuş öğrenciler, özgeçmiş ve transkriptlerini 15 Ocak'ta icc-hc@enerji.gov.tr adresine göndererek başvurularını tamamlayabilecek.
AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNDE İŞ GARANTİSİ Öte yandan, Rusya Federasyonu
St. Petersburg
Politeknik Üniversitesi ile imzalanan protokol ile Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği" alanında 14 kişi, "Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği" alanında ise 11öğrenci anlaşma gereği Rusya'ya gönderilecek. Nükleer alanda eğitim almak isteyen öğrenciler yazılı ve sözlü mülakat aşamalarından sonra programa katılma hakkı kazanacak. 2 yıl boyunca İngilizce olarak devam edecek program da öğrenciler uzmanlık dersleri alırken Rusça'da öğrenerek bu dilde yetkinlik kazanacak. Yüksek lisans programından başarıyla mezun olan öğrenciler Rosatom Devlet Kuruluşunun eğitim merkezlerindeuygulamalı eğitimler alarak 1-3 yıl arasında staj yapacak. Programa katılmak isteyen öğrenciler www.akkuyu.com adresi üzerinden başvurularını tamamlayarak, başvurusu süreçlerini takip edebilecekler. Türkiye bu kapsamda nükleer alanda eğitim almak için 2011'den bu yana toplam 244 öğrenciyi Rusya'ya göndermişti. Bu öğrencilerden 35'i geçen yıl mezun olarak Akkuyu Nükleer AŞ'de işe başladı. Ayrıca 147 öğrenci daha bu alanda eğitim almak için Yurtdışı Lisansüstü Eğitim almaya hak kazandı.
HEDEF YÜZDE 100 YERLİ İSTİHDAM Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
'in de yakından takip ettiği eğitim programlarında, öğrenciler sadece ücretsiz eğitim almayacak, eğitim süreleri boyunca burs ve yurt imkanlarından da faydalanarak, uygulamalı eğitimle staj yaparak bilgi ve birikim sahibi olacak. 2023 yılında ilk ünitesiyle faaliyete başlayacak olan Akkuyu NGS, tam kapasite ile faaliyetlerini sürdürdüğünde Türkiye'nin tek başına yüzde 12,5 oranındaki elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Cari açığı azaltırken Türkiye'nin insan kaynağından da faydalanarak gelecek nesillere güçlü Türkiye bırakma yolunda atılan bu adımlarla Türkiye enerjisine enerji katacak. Ayrıca uzman kadroların yurt dışında farklı ülkelerde eğitim görmesiyle hem nitelikli uzman sayımız artacak hem de akademik zenginliğe kavuşulacak. Böylelikle 'Know How' transferimiz çeşitlilik kazanarak ülkemizde kurulacak olan NGS'lerde istihdamda yerli iş gücü oranı artacak.
(İHA)