Son Dakika Haberleri: 32 projeye 20 milyon liralık kaynak
Son Dakika Ekonomi Haber

32 projeye 20 milyon liralık kaynak

1 saat önce

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), bölgenin üretim ve turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik 32 projeye 20 milyon liralık kaynak tahsis etti.

32 projeye 20 milyon liralık kaynak, System.String[]

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), bölgenin üretim ve turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik 32 projeye 20 milyon liralık kaynak tahsis etti.

Marmara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı
Şarkıcı Fatih Bulut'un Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı çalıntı mı? Okulun ilk günü tatilden paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 12:52:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 32 projeye 20 milyon liralık kaynak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]