32 projeye 20 milyon liralık kaynak
1 saat önce
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), bölgenin üretim ve turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik 32 projeye 20 milyon liralık kaynak tahsis etti.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), bölgenin üretim ve turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik 32 projeye 20 milyon liralık kaynak tahsis etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:15
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