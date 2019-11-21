32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda başvurular 4 Ocak'ta başlıyor

32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için başvurular 4 Ocak 2020'de alınmaya başlanacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Asya'dan Avrupa'ya yapılacak yarış 12 Temmuz 2020'de 2400 yüzücünün katılımıyla düzenlenecek.

Her yıl yoğun ilgi gören yarış için yerli yüzücüler 15 Mart'a dek başvurularını yapabilecek.

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme

Organizasyonu" seçilen etkinlikte yarışmacılar yaklaşık 6.5 kilometre yüzüyor.

Bu heyecanın parçası olmak isteyen yüzücüler, "bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr" üzerinden başvuru yapabilecek.