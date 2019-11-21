Son Dakika Haberleri: 32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda başvurular 4 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika Ekonomi 32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda başvurular 4 Ocak'ta başlıyor - Son Dakika Ekonomi

32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda başvurular 4 Ocak'ta başlıyor

6 saat önce

32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için başvurular 4 Ocak 2020'de alınmaya başlanacak.

32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda başvurular 4 Ocak'ta başlıyor, System.String[]

32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için başvurular 4 Ocak 2020'de alınmaya başlanacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Asya'dan Avrupa'ya yapılacak yarış 12 Temmuz 2020'de 2400 yüzücünün katılımıyla düzenlenecek.

Her yıl yoğun ilgi gören yarış için yerli yüzücüler 15 Mart'a dek başvurularını yapabilecek.

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme

Organizasyonu" seçilen etkinlikte yarışmacılar yaklaşık 6.5 kilometre yüzüyor.

Bu heyecanın parçası olmak isteyen yüzücüler, "bogazici.olimpiyatkomitesi.org.tr" üzerinden başvuru yapabilecek.

Samsung, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya'da Salvini'ye karşı yeni sivil hareket: Sardalyalar
İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar yeni kanalını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:49:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda başvurular 4 Ocak'ta başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]