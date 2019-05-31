Son Dakika Haberleri: 32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü

1 saat önce

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 32 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, vinçten kurtularak işçilerin üzerine devrildi.

32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü, System.String[]
Kastamonu'nun Küre ilçesinde 32 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, vinçten kurtularak işçilerin üzerine devrildi. Kolonun düştüğünü gören işçiler son anda kaçarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden firmasında kurulmakta olan seyyar kurutma filtresi için vinçle kaldırılmakta olan 32 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, direğin askı mapasından kurtularak işçilerin üzerine düştü. Son anda kolonun üzerlerine geldiğini gören vinç operatörü ve yardımcısı kazadan kıl payı kurtuldu. Çevredeki işçilerin uyarısıyla kaçan vinç operatörü ve yardımcısı, kolonun altında kalmaktan kurtuldu. Büyük bir faciadan dönülen kazada kolonda ve vinçte hasar oluştu.

Öte yandan işçilerin kaçışı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde işçilerin uyarısı üzerine vinç operatörü ve yardımcısının üzerlerine gelen kolondan kaçmak için koştukları ve son anda altında kalmaktan kurtuldukları görülüyor. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:21 Kaynak: İHA
Kastamonu, Küre, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldüren sanığa iyi hal indirimi Minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:59:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]