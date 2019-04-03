32. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi Batman'da Yapılacak
1 saat önce
32. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi, 6-9 Nisan 2019 tarihleri arasında Batman'da sergilenecek.
32. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi, 6-9 Nisan 2019 tarihleri arasında Batman'da sergilenecek.
Sergiye, Batmanlı Şehit Polis Yusuf Erin'in ismini verdiklerini belirten Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, "Bu toprakları bize vatan kılan 205 yiğidimizin ve Turgut Özal, Eşref Bitlis, Muhsin Yazıcıoğlu ile Recep Yazıcıoğlu gibi devlet büyüklerinin emanetleri, 6-9 Nisan arasında Batman İl Kültür Merkezinde halkımızın ziyaretine açılacaktır. Bütün vatandaşlarımızı aileleriyle ve özellikle de çocukları ile beraber sergimizin açılışına ve ziyaretine davet ediyoruz" dedi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:27 Kaynak: İHA
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