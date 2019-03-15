Son Dakika Haberleri: 32. Uluslararası Tüketici Zirvesi Ödülleri Sahiplerini Buldu

32. Uluslararası Tüketici Zirvesi Ödülleri Sahiplerini Buldu

1 saat önce

32. Uluslararası Tüketici Zirvesi gala gecesi ve ödül töreni Çırağan Sarayında gerçekleşti.

32. Uluslararası Tüketici Zirvesi Ödülleri Sahiplerini Buldu, System.String[]
32. Uluslararası Tüketici Zirvesi gala gecesi ve ödül töreni Çırağan Sarayında gerçekleşti.İş, sanat ve medya dünyasından bir çok önemli ismin katıldığını gecenin sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu yaptı.

Açılış konuşmasını Lob'in Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu'nun gerçekleştirdiği 32. Uluslararası Tüketici Zirvesi, yurtiçi ve yurt dışından değerli konukların ağırlandığı zirvede, dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin, imalat ve hizmet sektöründe kalite adına gelmiş olduğu yer kamuoyuyla paylaşıldı. Ustaoğlu, "Tüketicinin korunması, kalitenin artırılması ve Türkiye'nin marka değerini artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, geceye katılan ve emek veren herkese teşekkür ederek, ödül alanları tebrik etti.

Ödül töreninde ekonomi, marka ve medya alanında bir çok ödül sahiplerine sahiplerine takdim edildi.2de

Gecede AA Foto Muhabiri Sinan Gül yılın en iyi foto muhabiri ödülüne laik görüldü. Ayrıca ödül töreninde CNN Turk Muhabiri Fulya Öztürk en iyi kadın muhabir seçilirken,yılın en iyi haber spikeri Buse Biçer oldu. Yılın en iyi magazin muhabiri ödülünün sahibi Eren Gürel olurken, yılın en iyi ekonomi spikeri ödülü ise Mine Uzun'a verildi.

Yaşam boyu onur ödülleri ise usta gazeteci Ali Eyüpoğlu ve Salih Keçeci'ye takdim edildi. İpek Tuzcuoğlu ise yaşam boyu sanat ödülüne laik görüldü.

Törende verilen diğer ödüller ise şu şekilde; Yılın en iyi pop sanatçısı Hande Yüksel, yılın en iyi iletişim danışmanı ödülü Özgür Aras, yılın en iyi Youtubere Reyman'e verildi.

Yılın en iyi radyosu ödülü ise Best Fm'e takdim edildi.

Gece ödül alan sanatçıların şarkılarını seslendirmeleri ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:45 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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